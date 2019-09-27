27 Eylül 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Takıma tam destek

Takıma tam destek
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 27.09.2019

Beşiktaşlı taraftarlar dün sabah Ümraniye’ye giderek takıma ve teknik heyete destek verdi, Başkan Orman’a teşekkür etti. Takımın zor zamanında yanında olmayı görev üstlendiklerini ifade eden taraftarlar, "Her şartta takımın yanında olacağız." dedi.

Pazar günü 'a konuk olacak , zorlu mücadelenin hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör yönetiminde, Ümraniye 'nde gerçekleştirilen antrenmanı bir grup da izledi. Takımın zor zamanında yanında olmayı görev üstlendiklerini ifade eden taraftarlar, "Her şartta takımın yanında olacağız. Önümüzde zor bir süreç var. Takımımızdan sahada mücadele, alın teri ve inanç istiyoruz. Maç kaybedilir ama inanç asla" ifadelerini kullandılar. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile başkanlığından istifa edeceğini açıklayan Başkan Orman'a da teşekkür eden taraftarlar, "Hali hazırda Beşiktaş'ın başkanı olan 'a, yaptığı hizmetler ve yaşattığı şampiyonluklar için Beşiktaş taraftarları adına teşekkür ederiz" diye konuştular.
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