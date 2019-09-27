27 Eylül 2019, Cuma
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Takıma tam destek
Giriş Tarihi: 27.09.2019
Beşiktaşlı taraftarlar dün sabah Ümraniye’ye giderek takıma ve teknik heyete destek verdi, Başkan Orman’a teşekkür etti. Takımın zor zamanında yanında olmayı görev üstlendiklerini ifade eden taraftarlar, "Her şartta takımın yanında olacağız." dedi.
Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş, zorlu mücadelenin hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanı bir grup taraftar da izledi. Takımın zor zamanında yanında olmayı görev üstlendiklerini ifade eden taraftarlar, "Her şartta takımın yanında olacağız. Önümüzde zor bir süreç var. Takımımızdan sahada mücadele, alın teri ve inanç istiyoruz. Maç kaybedilir ama inanç asla" ifadelerini kullandılar. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Beşiktaş başkanlığından istifa edeceğini açıklayan Başkan Orman'a da teşekkür eden taraftarlar, "Hali hazırda Beşiktaş'ın başkanı olan Fikret Orman'a, yaptığı hizmetler ve yaşattığı şampiyonluklar için Beşiktaş taraftarları adına teşekkür ederiz" diye konuştular.
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