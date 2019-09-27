Hedef 4 maç 12 puan
Süper Lig'de bu sezon istediği gibi bir görüntü çizemeyen ve 5. haftanın sonunda 5 puana sahip olan Beşiktaş, Trabzonspor, Alanyaspor, Ankaragücü ve Galatasaray maçlarından toplamda 12 puanla ayrılmayı hedefliyor.
Beşiktaş, 4 maçta 12 puan hedefliyor. Siyah- beyazlılar Trabzonspor maçıyla başlayacak zorlu seride, Alanyaspor'u sahasında ağırlayacak, ardından A.Gücü deplasmanına gidecek olan Kartal, G.Saray'la Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'ta hedef 4 maçta 12 puan toplayarak, Ekim ayının sonunda yeniden puan cetvelinin üst sıralarında yer almak.
KAVALCI'DAN TATLI SERT
Beşiktaş'ta A Takım'dan sorumlu yöneticisi Ahmet Kavalcı, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcularla bir araya geldi. Tecrübeli yönetici, "Mevcut durumdan sizlerin de hoşnut olmadığını biliyoruz ama inanıyoruz ki bu takımı düzlüğe de siz çıkaracaksınız" diyerek tatlı sert bir uyarıda bulunurken; seçim kulislerinden de uzak durmalarını istedi.
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