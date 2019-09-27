27 Eylül 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta seçim kulisleri

Beşiktaş'ta seçim kulisleri
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 27.09.2019

'ta , son dönemlerde taraftarlardan aldığı yoğun eleştiri ve tepkilerin ardından 7 yıldır sürdürdüğü başkanlık görevinden istifa edeceğini açıkladı ve kararı aldı. Siyah-beyazlı kulüp 13 Ekim'de olağanüstü seçime gidecek. İşte Kara Kartallar'da seçim kulisleri...

Başkanlığı görevinden istifa etmeyen 'ın, görevi bırakmayacağı ve daha güçlü bir yönetim kurulu kurarak yola devam istediği iddia edildi. Orman'ın Gazişehir maçından sonra "Yoruldun, görevi 'ya görevi bırak" diyen isimleri listesinden çıkarak, yeni ve yıpranmamış isimlerle yola devam edeceği belirtiliyor.

Başkan Orman'ın yeniden aday olması durumunda yeni yönetiminden bazı önemli isimlerle yola devam etmeyeceği ise kulislerde yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Bu arada kulüpten 7 milyon TL alacağı olan İkinci Başkan Serdal Adalı'nın bu dönemde sessizliğin koruması da dikkat çekti.

Olağanüstü kararı alınmasının ardından eski ikinci Başkan 'nin, başkan adaylığını açıklamasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Yönetim kurulu listesi büyük ölçüde hazır olan 'nin bu hafta sonunda kurmaylarıyla 'da bir araya geleceği ve seçim gününe kadar tüm derneklerle irtibata geçeceği ifade edildi.

Ahmet Çebi'nin listesinde olmasına kesin gözüyle bakılan eski yönetici Erdal Torunoğulları'nın da çalışmalara başladığı öğrenildi. Fikret Orman'la fikir ayrılıkları sebebiyle yönetimden kopan Torunoğulları'nın, teknik heyetle ilgili farklı düşünceleri olduğu ve bu konuda düğmeye bastığı belirtildi.

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