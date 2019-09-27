27 Eylül 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Deniz Atalay: Ahlak ve namus üzerinden tepki gösterilmemeli

Ahlak ve namus üzerinden tepki gösterilmemeli
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 Giriş Tarihi: 27.09.2019

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Atalay, son dönemde başkan 'a yapılan eleştirilerin haysiyeti ve namusuyla ilgili olmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.

Beşiktaşlı yönetici Deniz Atalay, Başkan 'ın son dönemde bazı söylemler nedeniyle çok yıprandığını söyledi. Atalay, "Beşiktaş'ta sportif başarılar veya yönetim kurulu icraatlarıyla ilgili eleştiriler ve tepkiler olur. Ancak bu insanların haysiyeti ve namusuyla ilgili olursa kabul edilemez. Başkan da bunun kırgınlığını ve üzgünlüğünü yaşıyor. Beşiktaş camiasının da bunu kabul etmemesi gerekir çünkü sonrasında bu durum gelenek haline gelir. Fikret Orman'dan sonra başka birisi başkan olduğunda yine aynı sıkıntıyı yaşar. Buna engel olmamız lazım" ifadelerini kullandı.
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