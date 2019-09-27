27 Eylül 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
Deniz Atalay: Ahlak ve namus üzerinden tepki gösterilmemeli
Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 Giriş Tarihi: 27.09.2019
Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Atalay, son dönemde başkan Fikret Orman'a yapılan eleştirilerin haysiyeti ve namusuyla ilgili olmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.
Beşiktaşlı yönetici Deniz Atalay, Başkan Fikret Orman'ın son dönemde bazı söylemler nedeniyle çok yıprandığını söyledi. Atalay, "Beşiktaş'ta sportif başarılar veya yönetim kurulu icraatlarıyla ilgili eleştiriler ve tepkiler olur. Ancak bu insanların haysiyeti ve namusuyla ilgili olursa kabul edilemez. Başkan da bunun kırgınlığını ve üzgünlüğünü yaşıyor. Beşiktaş camiasının da bunu kabul etmemesi gerekir çünkü sonrasında bu durum gelenek haline gelir. Fikret Orman'dan sonra başka birisi başkan olduğunda yine aynı sıkıntıyı yaşar. Buna engel olmamız lazım" ifadelerini kullandı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"