Başkan Orman, dün sabah kulüp binasına girerken “Bizi resmen hırsız yaptılar Hiçbir kulüpte hiçbir başkana yapılmayan bana yapıldı” dedi ve ardından seçim kararı aldı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yönetim kurulunu dün sabah erken saatlerde Vodafone Park'ta topladı. Saat 11.00'de stada gelen Orman'a destek gösterilerinde bulunmak için siyah- beyazlı taraftarlar da stat önünde toplandı. "Böyle ayrılık olmaz", "Başkan Beşiktaş'ı bırakma", "Sen ne yaptıysan, Beşiktaş için yaptın" pankartları açan taraftarlar, Orman'a 'Bizi bırakma' diyerek tezahüratlar yaptı. Fikret Orman, kendisini bekleyen taraftarlara, "Ben emek verdim, kanımı verdim, paralar nerede diyorlar! Bizi hırsız yaptılar. Hiçbir kulüpte hiçbir başkana yapılmayan bana yapıldı" diyerek adeta isyan etti ve ardından da olağanüstü seçim kararı alındığı açıklandı.

YÖNETİMDE İSTİFA YOK

Bu arada yönetici Deniz Atalay, Başkan Fikret Orman'ın olağanüstü seçimde aday olup olmayacağıyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: "Başkanımız Fikret Orman yasal süreç içinde kendi kararını değerlendirip verecektir. Kendisi görevini bırakmadı, istifa etmedi. Kendisinin yönetim kurulu başkanlığı devam ediyor ve zaten böyle bir şeyi yönetim kurulu olarak biz kabul etmezdik. O da bizi kırmadı ve görevinin başında. Zaten gördüğünüz gibi insanlar sabahtan beri geliyorlar ve yoğun bir ilgi var başkana. Bazı şeylerin değerlendirilmesi gerekirdi ve sanırım bu mesajı verdik. İnşallah bundan sonrası daha iyi olur. Yönetim kurulundan da herhangi bir istifa yok."

YÜZÜ HİÇ GÜLMEDİ

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, dün sabah kulüp binası girerken pankartlar ve alkışlarla karşılandı. Başkan Orman'ın moralinin bir hayli bozuk olduğu gözlenirken, taraftarların alkışlı desteği bile yüzünü güldüremedi.