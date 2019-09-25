Fikret Orman için flaş sözler: Yaptı yapacağını!

Sponsorluk anlaşması için kameralar karşısına geçen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın , istifa edeceğini açıklaması gündeme bomba gibi düşmüştü. Beklenmedik bu gelişmenin ardından spor yazarları Orman'ın istifa kararını değerlendirdi. İşte o değerlendirmeler...

İSTİFA ETMEDİ, KAÇTI / ERMAN TOROĞLU

Fikret Orman istifa etmedi, resmen kaçtı... Paralar bitti, dönecek para yok, harç bitti, yapı paydos... Fikret Orman yapacağını yaptı! Ne yaptıysa? Kaçtı! Peki şimdi ne olacak? Yeni yönetimin içinde, Fikret Orman ile geçmiş dönemde çalışan ve hatta istifa edip gidenler dahil hiçbir yöneticinin olmaması gerekir. Yıllarca aynı kaba yapanların, yeni yönetimde yer almaması gerekir. Çok yeni ve heyecanlı isimler olmalı. Cümlelerimi açmaya gerek yok. Yalnız şu var, Orman ve diğer bazı yöneticiler bu kararı almadan önce şahsi kefaletlerini kurtardılar. Beşiktaş'tan alacakları kalmadı. Zaten hangi idarecinin kalıyor ki! Türkiye'deki çok kulüp yöneticisi vampir gibi kulüplerin kanlarını eme eme gittiler. Aslında konuya bankaların girmesi de Türk futbolunun hayrına olacak. Çünkü kaçacaklar!

SÜRPRİZ OLMADI / SİNAN VARDAR

Fikret Orman'ın görevi bırakması benim için sürpriz olmadı. Beşiktaş camiası 7.5 yıl önce göreve geldiğinde kendisine güvenmişti. Orman birçok sözler vermesine rağmen bunları gerçekleştirmedi. Zamanla hepimizi hayal kırıklığına uğrattı. Kulüp büyük bir borç batağında ve Beşiktaş'ın 5 yıllık gelirleri temlik edilmiş durumda. Ben başkanın uzun zamandır istifa edeceğini tahmin ediyordum, bir anlamda kaçtı diyebiliriz. Bu dakikadan sonra çıkıp "Görevimin başındayım" derse Beşiktaş'a kötülük yapar. Çünkü Beşiktaş'ın gerçek sahibi Beşiktaş taraftarı artık onu istemiyor. Beşiktaş dünyanın en büyük camialarından biri. Camia el ele verirse bu zor günleri atlatır. Futbol ekonomisini bilen, dürüst ve sözüne güvenilir, vizyon sahibi kişilerden oluşmuş bir yönetim kuruluyla Beşiktaş şaha kalkar.

İSTİFA ERDEMDİR / TURGAY DEMİR

Fikret Orman Beşiktaş'ın en kritik döneminde görev aldı ve o görev döneminin ilk iki senesinde çok önemli işler yaptı. İstisnalar hariç doğru bir ekip yola çıkmıştı. Stadı bitirdi, iki şampiyonluk geldi. Sonraki iki sezon maalesef çok kötü yönetildi. Zamanında on kuruş bulamadıkları için sonrasında 50-60 kuruş harcamak zorunda kaldılar. Talisca, Aboubakar, diğer kalifiye oyuncular bir şekilde elden kaçırınca çöküş başladı. Abdullah Avcı, pragmatik bir teknik adam değil. Bir sistem adamı ve Beşiktaş'ın şu anda en son ihtiyacı olan şey sistem! Çünkü günü kurtarmak gerek! Kurtaramadınız her günün bedeli ağır olur. İşte bir Başakşehir maçı kazanılamadı ve başkan istifa etti. Hayırlı olsun. Teşekkürler Fikret Orman; yaptıkların, yapamadıkların ve istifa erdemini gösterdiğin için.

KÜLLERİNDEN DOĞAR / METE VARDAR

Fikret Orman'ın ayrılığı, çok sıcak bir gelişme şu an için. Belirli bir zamandır bu konu çok gündemdeydi, bugün de sonuçlandı. Bu dönem yaşanan olumsuzluklar, finansal zorluklar dahil birçok sıkıntı yaşandı. Ama Beşiktaş'ın tabanı çok güçlüdür. Bundan önceki hataları yapmayacak, işi bilen kişilerin görev alması gerekiyor. İşi bilen dememin sebebi, Türkiye'de artık sadece futbolu değil, ekonomiyi de iyi bilen bir yapının oluşması gerekli. Borçlar çok arttı. Fikret bey ilk gün, olumsuzlukları düzeltmek adına göreve geldi. Fakat bugün baktığımızda hem mali, hem idari hem de sportif açıdan geldikleri günü aratır durumda görevi bırakıyorlar. Ama Beşiktaş tekrar küllerinden doğacaktır. Biz de tüm Beşiktaşlı dostlarımızla birlikte durumu değerlendireceğiz, gereken neyse yapacağız.