24 Eylül 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 24.09.2019

, 'in 6'ncı haftasında pazar günü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

BJK 'nde basına kapalı yapılan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Antrenmana sakatlığı bulunan Victor Ruiz katılmadı, Enzo Roco ise takımla birlikte çalıştı. Teknik direktör yönetimindeki idmanı, dünkü maçında forma giyen futbolcular, sahada yapılan koşu ve streching çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Siyah-beyazlı futbolcular ardından 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yaptı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Yarını izinli geçirecek olan , maçı hazırlıklarına perşembe devam edecek.

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