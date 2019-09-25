Beşiktaş'ta akıllarda o soru var: Kim başkan olacak?

Beşiktaş’ta Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı isimleri öne çıkarken; Yıldırım Demirören aday olmayacağını, Hürser Tekinoktay ise aday olacağını ifade etti.

ÇEBİ: İSTEDİĞİMİ SÖYLEDİM

Beşiktaş'ta "Yeni başkan kim olacak?" sorusu gündemin ilk sırasına oturdu. En çok konuşulan isimlerin başında eski ikinci başkan Ahmet Nur Çebi geliyor. Çebi'nin yakın çevresine, "Bir gün Beşiktaş'ta görevi tekrar almayı ya da başkanlık yapmayı arzu ettiğimi herkes biliyor" dediği; hem birlikte hareket ettiği kongre arkadaşları ile, hem de yönetim listesine almayı düşündüğü yönetici adaylarıyla görüşmelere başladığı iddia edildi.

ADALI: GÖREVDEN KAÇMAM

Başkan Fikret Orman, daha önce başkanlık için yarıştığı Serdal Adalı'ya yönetiminde yer alması için teklifte bulunmuş, Adalı da "Beşiktaş için görevden kaçmam" diyerek başkan Fikret Orman'ın teklifini kabul etmişti. Şu anda kulüpte ikinci başkan konumunda olan Adalı'nın kulüp başkanlığı için adaylığını açıklaması bekleniyor. İkinci Başkan Serdal Adalı, 2013 yılında başkanlık yarışında Fikret Orman'a rakip olmuş ve kaybetmişti.

DEMİRÖREN: ADAY DEĞİLİM!

2004-12 arasında Beşiktaş Başkanlığı yapan Yıldırım Demirören, yeniden başkanlığa aday olacağı yönündeki iddiaları net bir şekilde yalanladı. Yıldırım Demirören, spor yazarı Fatih Doğan ile yaptığı telefon görüşmesinde Beşiktaş'a yeniden aday olmayacağını açıkladı. Ylıdırım Demirören "Ben o işleri geride bıraktım. Beşiktaş'ta başkan adayı olma gibi bir düşüncem yok" diyerek söylentilerin asılsız olduğunu belirtti.

TEKİNOKTAY: BUGÜN NETLEŞİR

Geçtiğimiz Mayıs ayındaki genel kurulda Fikret Orman'a karşı rakip olan ve bin 617 oy alan Hürser Tekinoktay, yeniden başkan adayı olacak. Hürser Tekinoktay yaptığı açıklamada "Öncelikle bu toplantının sonucuna bakmak gerekiyor. Zaten 4 ay önce aday olmuş birisinin, normal olarak bu süreçte de aday olması bekleniyor. Yapacağım değerlendirmelerin ardından ben de gerekli açıklamaları yapacağım" ifadelerini kullandı.