24 Eylül 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Protesto ettiler

Protesto ettiler
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 24.09.2019

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan -Medipol Başakşehir maçı öncesi Siyah-beyazlı bir grup taraftar, yaptıkları tezahüratlarda kulüp başkanı ve teknik direktör 'yı hedef aldılar.

Beşiktaşlı taraftarlar dün hem Orman yönetimine hem de 'ya tepki gösterdi. Karşılaşma öncesinde Beşiktaşlı bir grup taraftar, yaptıkları tezahüratlarda kulüp başkanı ve teknik direktör Abdullah Avcı'yı hedef aldılar. Siyah-beyazlı taraftarlar, "Fikret Orman paralar nerede", "Yönetim istifa" şeklinde tezahürat yaptı. Ayrıca takım listeleri anons edildiği sırada bazı taraftarlar, Abdullah Avcı'yı ıslıklarla ederken; yenilen golün ardından da "Söylesene bize hoca, takım niye oynamıyor?" tezahüratında bulundular.
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