24 Eylül 2019, Salı
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Protesto ettiler
Giriş Tarihi: 24.09.2019
Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçı öncesi Siyah-beyazlı bir grup taraftar, yaptıkları tezahüratlarda kulüp başkanı Fikret Orman ve teknik direktör Abdullah Avcı'yı hedef aldılar.
Beşiktaşlı taraftarlar dün hem Orman yönetimine hem de Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi. Karşılaşma öncesinde Beşiktaşlı bir grup taraftar, yaptıkları tezahüratlarda kulüp başkanı Fikret Orman ve teknik direktör Abdullah Avcı'yı hedef aldılar. Siyah-beyazlı taraftarlar, "Fikret Orman paralar nerede", "Yönetim istifa" şeklinde tezahürat yaptı. Ayrıca takım listeleri anons edildiği sırada bazı taraftarlar, Abdullah Avcı'yı ıslıklarla protesto ederken; yenilen golün ardından da "Söylesene bize hoca, takım niye oynamıyor?" tezahüratında bulundular.
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