İyi ki Burak "VAR"

Medipol Başakşehir 54’te Crivelli’nin golüyle 1-0 öne geçti. Burak Yılmaz 84’te VAR kararıyla gelen penaltıdan attığı golle Kara Kartal’a 1 puanı getirdi.

Beşiktaş, saha ve seyircisi önünde konuk ettiği Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Lige kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, bu sonuçla ilk 5 haftada 1 galibiyette kaldı. İlk yarıda oldukça etkisiz bir performans gösteren Beşiktaş, 45 dakika boyunca rakip kaleye isabetli şut gönderemedi. Siyah beyazlılar, ilk isabetli şutunu 53. dakikada çekti. Başakşehir'in golü de bu şuttan 1 dakika sonra geldi. 54'te Enzo Crivelli attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Beşiktaş'ta ise golü Sakatlığını atlatan ve bu sezon ilk kez forma giyen Burak Yılmaz attı. 82'de Burak'ın Yılmaz'ın yerde kaldığı pozisyonda hakem Suat Arslanboğa pozisyonu VAR'dan izledi ve penaltı kararını verdi. Topun başına geçen Burak, penaltıdan attığı golle skoru eşitledi. Bu sonucun ardından Beşiktaş, 5 hafta sonunda 4. kez puan kaybı yaşadı ve 5 puan ile haftayı 11. sırada tamamladı. Başakşehir de Beşiktaş gibi 5 puana yükselirken averajla 12. sırada yer aldı. İki takım da zirvenin 8 puan gerisine düşmüş oldu. Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanına konuk olacak; Medipol Başakşehir ise sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

SAHASINDA 14 MAÇTIR YENİLMİYOR

Beşiktaş, Süper Lig'de sahasındaki son 14 maçta rakiplerine yenilmedi. Siyah-beyazlılar, taraftarı önündeki bu müsabakalarda 9 galibiyet, 5 beraberlik aldı.