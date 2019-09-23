23 Eylül 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Elneny’ye milli davet geldi

Elneny’ye milli davet geldi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 23.09.2019

'ın Mısırlı yıldızı kampına davet edildi.

Gazişehir'le oynanan karşılaşmada Olarenwaju Kayode'ye tekme atarak kırmızı kart gören ve üç maç men cezası alan , ülkesi 'ın 7 Ekim'de başlayacak olan kampına davet edildi. Siyah Beyazlı futbolcunun Salah, Trezeguet, Hassan (Braga) ve Ahmed Hijazi ile birlikte milli takım kampına davet edildiği duyuruldu. Mısır'ın söz konusu kamp kapsamında bir hazırlık maçı oynamayı planladığı ifade edildi.
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