22 Eylül 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Kartal çıkış arıyor

Kartal çıkış arıyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 22.09.2019

’de geride kalan 4 haftada 4 puan toplayan ve 'ne de yenilgiyle başlayan , Medipol Başakşehir karşısında kazanarak çıkışa geçmek istiyor.

'in 5. haftasında taraftarı önünde yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek olan , ligde çıkışa geçmek istiyor. Geride kalan 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan, hafta içinde 'nde de Slovan Bratislava deplasmanında 4-2 kaybeden Beşiktaş, Başakşehir karşısında galibiyete uzanarak zirveyle arasındaki puan farkını açtırmak istemiyor. Ancak zorlu karşılaşma öncesinde Beşiktaş'taki eksikler dikkat çekiyor. Başakşehir maçı öncesinde siyah-beyazlı ekipte Vida ve Elneny kırmızı kart cezalısı, Enzo Roco ve Victor Ruiz ise sakat.

İki ekip arasında eşitlik var

Beşiktaş ve Başakşehir bugüne kadar 27 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 7 galibiyet alırken, rakibine de 7 kez mağlup oldu. 13 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş'ın evinde oynanan 14 maçta ise Başakşehir sadece 1 galibiyet alabildi. 6 maçtan siyah-beyazlılar galibiyetle ayrılırken 7 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Sezon başında Başakşehir'den Beşiktaş'a gelen Teknik Direktör Abdullah Avcı, bu maçla birlikte teknik direktörlük kariyerinde ilk kez Başakşehir'e karşı sahaya çıkmış olacak. 2 takım da hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda 4'er gol yiyerek mağlup oldu.

Yarın Beşiktaş Park'ta saat 20.00'de oynanacak olan mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetecek. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Hakan Yemişken yapacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'ın konuğu Medipol Başakşehir Beşiktaş'ın konuğu Medipol Başakşehir
Abdullah Avcı'ya göre Beşiktaş'taki düşüşün 5 sebebi! Abdullah Avcı'ya göre Beşiktaş'taki düşüşün 5 sebebi!
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'ya güvenoyu Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'ya güvenoyu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör