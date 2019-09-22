22 Eylül 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Başakşehir tedirginliği

Beşiktaş'ta Başakşehir tedirginliği
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 22.09.2019

, yarın sahasında konuk edeceği ’i son 17 karşılaşmada maçta 3 kez mağlup etmeyi başardı.

ve Avrupa Ligi'ne kötü bir başlangıç yapan siyah-beyazlıları, zor bir 90 dakika daha bekliyor.

Pazartesi günü Vodafone Park'ta 'a konuk olacak 'in, geride kalan maçlarda galibiyetlerde rakibine üstünlüğü bulunuyor.

İki ekip arasında 22'si Süper Lig, 2'si 'nda olmak üzere geride kalan 24 resmi maçtan 7'sini Medipol Başakşehir, 5'ini Beşiktaş kazandı; 12 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Rekabette Medipol Başakşehir 29, siyah-beyazlılar ise 27 gol atarken, turuncu-lacivertli ekip rakibiyle oynadığı son 17 resmi karşılaşmada sadece 3 kez mağlubiyet yaşadı.
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