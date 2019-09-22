22 Eylül 2019, Pazar
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Pazartesi günü Vodafone Park'ta Beşiktaş'a konuk olacak Başakşehir'in, geride kalan maçlarda galibiyetlerde rakibine üstünlüğü bulunuyor.
İki ekip arasında 22'si Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası'nda olmak üzere geride kalan 24 resmi maçtan 7'sini Medipol Başakşehir, 5'ini Beşiktaş kazandı; 12 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Rekabette Medipol Başakşehir 29, siyah-beyazlılar ise 27 gol atarken, turuncu-lacivertli ekip rakibiyle oynadığı son 17 resmi karşılaşmada sadece 3 kez mağlubiyet yaşadı.
Beşiktaş'ta Başakşehir tedirginliği
Giriş Tarihi: 22.09.2019
Kara Kartal, yarın sahasında konuk edeceği Başakşehir’i son 17 karşılaşmada maçta 3 kez mağlup etmeyi başardı.
Süper Lig ve Avrupa Ligi'ne kötü bir başlangıç yapan siyah-beyazlıları, zor bir 90 dakika daha bekliyor.
Pazartesi günü Vodafone Park'ta Beşiktaş'a konuk olacak Başakşehir'in, geride kalan maçlarda galibiyetlerde rakibine üstünlüğü bulunuyor.
İki ekip arasında 22'si Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası'nda olmak üzere geride kalan 24 resmi maçtan 7'sini Medipol Başakşehir, 5'ini Beşiktaş kazandı; 12 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Rekabette Medipol Başakşehir 29, siyah-beyazlılar ise 27 gol atarken, turuncu-lacivertli ekip rakibiyle oynadığı son 17 resmi karşılaşmada sadece 3 kez mağlubiyet yaşadı.
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