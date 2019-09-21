21 Eylül 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş'ta Başakşehir maçının hazırlıkları sürüyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 21.09.2019

, ’in 5'inci haftasında evinde ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yönetiminde bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

'nde gerçekleştirilen antrenmana sakat olan Victor Ruiz ile takımdan ayrı çalışan Enzo Roco katılmadı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapan siyah-beyazlılar, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile antrenmanı tamamladı.

, hazırlıklarını yarın saat 19.00'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa giecek.



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