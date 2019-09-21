21 Eylül 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları sürüyor
Giriş Tarihi: 21.09.2019
Beşiktaş, Süper Lig’in 5'inci haftasında evinde Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana sakat olan Victor Ruiz ile takımdan ayrı çalışan Enzo Roco katılmadı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapan siyah-beyazlılar, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile antrenmanı tamamladı.
Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 19.00'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa giecek.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"