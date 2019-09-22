22 Eylül 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'ya güvenoyu

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'ya güvenoyu
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 22.09.2019

Lige ve Avrupa’ya kötü bir başlangıç yapan siyah-beyazlılarda yönetim, sert eleştiriler alan için ‘Hep destek ’ kararı aldı.

'de geride kalan 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan , Avrupa Ligi'ne de yenilgiyle başladı. 'ya deplasmanda 4-2 mağlup olan Beşiktaş'ta yönetim, maçı öncesinde 'ya destek oldu. Gazişehir deplasmanında takımın 5. dakikada geriye düşmesi, Slovan Bratislava deplasmanında ise yenilen hatalı gollere karşın takımın oynadığı futbolun gelişme göstermesine dikkat çeken yöneticiler, Beşiktaş'ın önümüzdeki haftalarda ligde hak ettiği yere geleceğine inanıyor.

ÇIKIŞA GEÇME ZAMANI

Bratislava deplasmanından döndükten sonra görüşen yönetim, Abdullah Avcı'ya destek olarak, tepkileri dindirmek istiyor. Öyle ki siyah-beyazlı yetkililer, tecrübeli teknik adama 'Hep destek, ' kararı aldılar. Beşiktaşlı yöneticiler Avcı'ya, "Hem ligde hem de Avrupa'da ilk maçlarda beklentilerin uzağında kaldık. Ancak sana ve ekibine güveniyoruz. Önümüzde Başakşehir ve ile ligde, Wolwes ile Avrupa'da çok önemli maçlarımız var. Bunları kayıpsız geçmemiz durumunda moral bulacak ve çıkışa geçeceğiz" diye sahip çıktılar.

AVCI'YI ASLA KORKUTAMAZLAR

Başkan Fikret Orman'ın, teknik direktör Avcı'dan rapor istediği ortamda, Beşiktaş camiasında dilden dile dolaşan "Başakşehir maçı kaybedilirse Avcı da istifa eder" söylentisi için Avcı'ya yakın çevreler iddialı konuştu. Tecrübeli hocayı yakından tanıyanlar, bu iddiayı ortaya atanlara "Bu kişiler hocayı hiç tanımamışlar. O, böyle zamanlarda kaçacak adam değildir. Sonuna kadar savaşır, istediğini alır" diye tepki gösterdiler.

BAŞKAN ORMAN RAPOR İSTEDİ

Beşiktaş'ta son günlerde gündemin ilk sırasında teknik direktör Abdullah Avcı'nın performansı geliyor. Başkan Fikret Orman'ın "Onu Del Bosque gibi yedirmeyeceğim" dediği tecrübeli teknik adamla yüz yüze görüştü. Başkan'ın özellikle oynanan kötü futbol, otorite sıkıntısı ve saha içi disiplin eksikliği konularında bilgilendirme yapmasını istediği Avcı'ya, "Bu takıma ne oluyor böyle?" diyerek detaylı bir rapor istediği belirtildi.
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