21 Eylül 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Kartal'ın keskin virajı

Kartal'ın keskin virajı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 21.09.2019

Süper Lig'de ve Avrupa'da alınan kötü sonuçlar sonrası çıkış yakalamak isteyen , 13 günde 3’ü lig, 1’i Avrupa Ligi olmak üzere 4 zorlu maça çıkacak.

'ı önümüzdeki günlerde zorlu bir fikstür bekliyor. Ligde Rizespor beraberliği sonrası Gazişehir'e yenilen, Avrupa'ya ise Bratislava mağlubiyetiyle başlayan Beşiktaş, bu hafta 'i konuk edecek. Siyah-Beyazlılar ardından Trabzonspor deplasmanına çıkacak. Beşiktaş, içeride Wolverhampton ile oynadıktan sonra ligde lider Alanyaspor'u ağırlayarak milli araya girecek. 13 gün içerisinde Beşiktaş, zorlu 4 maça çıkacak.

Program şöyle: 23 Eylül-Başakşehir, 29 Eylül- Trabzon (D), 3 Ekim-Wolverhampton, 6 Ekim- Alanya.

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