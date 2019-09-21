21 Eylül 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Elneny’de indirim zor

Elneny’de indirim zor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 21.09.2019

Beşiktaş'ta geçtiğimiz hafta Gazişehir Gaziantep maçında kırmızı gören Mohamed Elneny 3 maç oynamama cezası almıştı. Mısırlı futbolcunun cezasına itiraz edilse bile indirim zor gözüküyor.

Beşiktaş'ın Gazişehir maçında kırmızı gören yeni transfer Elneny, hakem Halil Umut Meler'in raporunda 'ciddi faul' değil, 'şiddetli hareketten' faul yaptı şeklindeki raporla 'na sevk edilmişti. PFDK, Elneny'e en alt sınır olan 3 maç oynamama cezası verdi. Elneny'nin cezasına itiraz edilse bile 'nun bu rapordan dolayı cezayı onaylayacağı iddia edildi.
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