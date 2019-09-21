21 Eylül 2019, Cumartesi
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Elneny’de indirim zor
Giriş Tarihi: 21.09.2019
Beşiktaş'ta geçtiğimiz hafta Gazişehir Gaziantep maçında kırmızı kart gören Mohamed Elneny 3 maç oynamama cezası almıştı. Mısırlı futbolcunun cezasına itiraz edilse bile indirim zor gözüküyor.
Beşiktaş'ın Gazişehir maçında kırmızı kart gören yeni transfer Elneny, hakem Halil Umut Meler'in raporunda 'ciddi faul' değil, 'şiddetli hareketten' faul yaptı şeklindeki raporla Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. PFDK, Elneny'e en alt sınır olan 3 maç oynamama cezası verdi. Elneny'nin cezasına itiraz edilse bile Tahkim Kurulu'nun bu rapordan dolayı cezayı onaylayacağı iddia edildi.
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