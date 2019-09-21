21 Eylül 2019, Cumartesi
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İlk idman Slovakya’da
Giriş Tarihi: 21.09.2019
Süper Lig'in 5. haftasında pazartesi günü Başakşehir'i ağırlayacak olan Beşiktaş, hazırlıklara Slovakya'da başladı. Slovan Bratislava maçında görev alan oyuncular sahadaki koşu ve açma germeyle günü tamamladı.
Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına Slovakya'da başladı. Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Slovan Bratislava karşılaşmasında görev alan oyuncular, sahadaki koşu ve açma germeyle günü tamamladı. Diğer oyuncular ise istasyon koşularının ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yaptı. İdman, taktik program sonrası çift kale maçıyla sona erdi.
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