18 Eylül 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Bratislava maçı hazırlıkları tamamlandı

Beşiktaş'ta Bratislava maçı hazırlıkları tamamlandı
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 Giriş Tarihi: 18.09.2019

, K ’nda S. Bratislava ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Narodny Stadyumu’nda yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Öte yandan, 'ın eski futbolcularından , takımın S. Bratislava maçı öncesi yaptığı son antrenmanı izledi.

Beşiktaş, yarın TSİ 22.00'da S. Bratislava ile K ilk maçını oynayacak.
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