18 Eylül 2019, Çarşamba
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Beşiktaş'ta gençlere şans yok
Giriş Tarihi: 18.09.2019
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın yaz döneminde, "Abdullah hoca ile alt yapı ile ilgili görüş halindeyiz. Alt yapıdan 4-5 oyuncu çıkaracağız ve bu oyuncular ilk 11'de oynayacak kapasitede olacaklar" demişti.
Avcı kampa Doğukan, Kerem, Alpay, Rıdvan, Kartal, Erdem ile Almanya'dan gelen Muhayer ve Oğuzhan Akgün'ü götürdü. Bu isimlerden Oğuzhan İstanbulspor'a, Alpay Kayserispor'a gönderildi; Muhayer'in adı UEFA'ya bildirilmedi. Erdem ve Kartal ilk 4 haftada 1 dakika bile şans bulamadı. Doğukan, Rıdvan ve Kerem ise ilk 4 haftada 21 kişilik maç kadrosunda bile yer alamadı.
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