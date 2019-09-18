18 Eylül 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta gençlere şans yok

Beşiktaş'ta gençlere şans yok
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 18.09.2019

 Başkanı 'ın yaz döneminde, "Abdullah hoca ile alt yapı ile ilgili görüş halindeyiz. Alt yapıdan 4-5 oyuncu çıkaracağız ve bu oyuncular ilk 11'de oynayacak kapasitede olacaklar" demişti.

Avcı kampa Doğukan, Kerem, Alpay, Rıdvan, , Erdem ile 'dan gelen Muhayer ve Oğuzhan Akgün'ü götürdü. Bu isimlerden Oğuzhan İstanbulspor'a, Alpay 'a gönderildi; Muhayer'in adı 'ya bildirilmedi. Erdem ve Kartal ilk 4 haftada 1 dakika bile şans bulamadı. Doğukan, Rıdvan ve Kerem ise ilk 4 haftada 21 kişilik maç kadrosunda bile yer alamadı.
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