18 Eylül 2019, Çarşamba
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YÜKSELMEMİZ LAZIM
Avcı şöyle devam etti: "Doğru tespitler yapıp, bunun üzerine çabuk dönüş yapmamız lazım. Hatalarımız kısaca şöyle: Basit top kayıpları yapmanın önüne yine geçemedik, yediğimiz gollerden sonra takım disiplininden kopuyoruz ve en önemlisi de Beşiktaş formasının ağırlığını rakiplerden önce biz hissetmeliyiz ama bunu başaramadık. Bizim işimiz izlemek değil kendimizi izletmek. Bratislava maçı bizler için dönüm noktası olsun. Alacağımız galibiyet hem bize hem camiamıza moral versin, yeniden yükselişe geçelim."
Abdullah Avcı'dan oyuncularına sert uyarı: Kendinize gelin
Giriş Tarihi: 18.09.2019
Ligdeki iki deplasman maçında sıfır çeken Beşiktaş’ın hocası futbolcuları “Basit kayıplar yapıyor disiplin sağlayamıyoruz. Formanın ağırlığını rakiplerimizden önce biz hissetmeliyiz” diye uyardı!
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdulllah Avcı, yarın akşam oynanacak Bratislava maçı öncesinde oyuncularını uyardı. Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapmak istediklerini ancak bunu başaramadıklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Deplasmandaki Sivas yenilgisinden sonra hatalarınızı tek tek söyledim, sonra içerideki iki maçta biraz olsun toparlandık, ama son Gazişehir deplasmanında yine aynı sorunlarla karşı karşıya geldik. Bunlara acilen bir çözüm bulamazsak, hem ligden hem de Avrupa'dan erkenden koparız" dedi.
YÜKSELMEMİZ LAZIM
Avcı şöyle devam etti: "Doğru tespitler yapıp, bunun üzerine çabuk dönüş yapmamız lazım. Hatalarımız kısaca şöyle: Basit top kayıpları yapmanın önüne yine geçemedik, yediğimiz gollerden sonra takım disiplininden kopuyoruz ve en önemlisi de Beşiktaş formasının ağırlığını rakiplerden önce biz hissetmeliyiz ama bunu başaramadık. Bizim işimiz izlemek değil kendimizi izletmek. Bratislava maçı bizler için dönüm noktası olsun. Alacağımız galibiyet hem bize hem camiamıza moral versin, yeniden yükselişe geçelim."
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