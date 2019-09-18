18 Eylül 2019, Çarşamba
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Dorukhan, "Şampiyonlar Ligi mi, Dünya Kupası mı?" sorusunu şöyle yanıtladı: "İkisine de kazanmayı çok isterim. Şaka bir yana, iki kupa arasında seçim yapmak gerçekten zor ancak Avrupa şampiyonasının yaklaştığı şu dönemde ülkemize kupayı getirmeyi çok isterim." Bilgisayar oyunlarını da sevdiğini söyleyen "Barcelona'yı seçerek FIFA oynuyorum, Dembele ile çok gol atıyorum" yorumunu yaptı.
14 YABANCI? No comment!
A Milli Takım ve Beşiktaş'ın değişmez isimlerinden Dorukhan, "14 yabancı sınırı, Türk futbolcular için sorun mu? "şeklindeki soruya; "No Comment" (Yorum yok) olarak cevap verdi.
Dorukhan Toköz: Hedefim İngiltere
Giriş Tarihi: 18.09.2019
Dorukhan, “Kariyerimde Premier Lig’de oynamayı çok istiyorum” dedi.
Beşiktaş ve A Milli Takım'ın genç yıldızı Dorukhan Toköz, kariyerinde bir gün İngiltere Premier Lig'de forma giymek istediğini dile getirdi. Genç futbolcu, "Türkiye'de forma giymekten dolayı oldukça memnunum ancak kariyerimde bir gün İngiltere Premier Lig'de oynamak isterim" derken, "Hangi futbolcu ile yan yana oynamak isterdin?" sorusuna ise "Kesinlikle Manchester City'den Kevin de Bruyne" yanıtını verdi. Beşiktaş taraftarının kendisini Steven Gerrard'a benzetmesi hakkında da konuşan Dorukhan Toköz, "Gerrard beğenerek takip ettiğim bir futbolcuydu. Taraftarımızın beni Gerrard'a benzetmesinden dolayı büyük gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.
Dorukhan, "Şampiyonlar Ligi mi, Dünya Kupası mı?" sorusunu şöyle yanıtladı: "İkisine de kazanmayı çok isterim. Şaka bir yana, iki kupa arasında seçim yapmak gerçekten zor ancak Avrupa şampiyonasının yaklaştığı şu dönemde ülkemize kupayı getirmeyi çok isterim." Bilgisayar oyunlarını da sevdiğini söyleyen "Barcelona'yı seçerek FIFA oynuyorum, Dembele ile çok gol atıyorum" yorumunu yaptı.
14 YABANCI? No comment!
A Milli Takım ve Beşiktaş'ın değişmez isimlerinden Dorukhan, "14 yabancı sınırı, Türk futbolcular için sorun mu? "şeklindeki soruya; "No Comment" (Yorum yok) olarak cevap verdi.
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