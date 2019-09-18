18 Eylül 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Dorukhan Toköz: Hedefim İngiltere

Dorukhan Toköz: Hedefim İngiltere
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 18.09.2019

Dorukhan, “Kariyerimde ’de oynamayı çok istiyorum” dedi.

ve A 'ın genç yıldızı , kariyerinde bir gün 'de forma giymek istediğini dile getirdi. Genç futbolcu, "'de forma giymekten dolayı oldukça memnunum ancak kariyerimde bir gün İngiltere Premier Lig'de oynamak isterim" derken, "Hangi futbolcu ile yan yana oynamak isterdin?" sorusuna ise "Kesinlikle 'den Kevin de Bruyne" yanıtını verdi. Beşiktaş taraftarının kendisini 'a benzetmesi hakkında da konuşan Dorukhan Toköz, "Gerrard beğenerek takip ettiğim bir futbolcuydu. Taraftarımızın beni Gerrard'a benzetmesinden dolayı büyük gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

Dorukhan, "Şampiyonlar Ligi mi, mı?" sorusunu şöyle yanıtladı: "İkisine de kazanmayı çok isterim. Şaka bir yana, iki kupa arasında seçim yapmak gerçekten zor ancak Avrupa şampiyonasının yaklaştığı şu dönemde ülkemize kupayı getirmeyi çok isterim." Bilgisayar oyunlarını da sevdiğini söyleyen "'yı seçerek oynuyorum, Dembele ile çok gol atıyorum" yorumunu yaptı.

14 YABANCI? No comment!

A Milli Takım ve Beşiktaş'ın değişmez isimlerinden Dorukhan, "14 yabancı sınırı, Türk futbolcular için sorun mu? "şeklindeki soruya; "No Comment" (Yorum yok) olarak cevap verdi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Cenk Tosun Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı Cenk Tosun Türkiye'ye dönüyor! İşte yeni takımı
Elneny ve Kayode PFDK'ya sevk edildi Elneny ve Kayode PFDK'ya sevk edildi
Beşiktaş itiraz kararından vazgeçti! Beşiktaş itiraz kararından vazgeçti!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör