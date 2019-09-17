17 Eylül 2019, Salı
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Dorukhan görüşme masasında
Giriş Tarihi: 17.09.2019
Yönetim, 23 yaşındaki genç futbolcunun maaşında düzeltme yapmaya karar verdi.
Beşiktaş, Dorukhan Toköz ile masaya oturuyor. 23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini uzatmak isteyen yönetim, ücretinde de düzeltme yapacak. Yönetim, hem süreyi uzatacak; hem de yıllık 900 bin lira kazanan futbolcunun maaşını artıracak. Genç futbolcuyla anlaşma sağlanması durumunda 4 yıllık yeni bir kontrat imzalanması beklenirken, sözleşmeye serbest kalma maddesinin de eklenmesi bekleniyor.
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