17 Eylül 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Dorukhan görüşme masasında

Dorukhan görüşme masasında
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 17.09.2019

Yönetim, 23 yaşındaki genç futbolcunun maaşında düzeltme yapmaya karar verdi.

, Toköz ile masaya oturuyor. 23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini uzatmak isteyen yönetim, ücretinde de düzeltme yapacak. Yönetim, hem süreyi uzatacak; hem de yıllık 900 bin lira kazanan futbolcunun maaşını artıracak. Genç futbolcuyla anlaşma sağlanması durumunda 4 yıllık yeni bir kontrat imzalanması beklenirken, sözleşmeye serbest kalma maddesinin de eklenmesi bekleniyor.
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