15 Eylül 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Sumudica dört köşe!

Sumudica dört köşe!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 15.09.2019

Gazişehir Teknik Direktörü Sumudica'dan mutlusu yok... karşısında aldıkları galibiyetin çok değerli olduğunu belirten Rumen hoca, "İyi oynadığımız bir karşılaşmada hak ettiğimiz 3 puanı aldık. Sahamızda 'nden sonra Beşiktaş'ı da yenmeyi başardık. Taraftarımızın önünde ekstra bir motivasyonla oynadığımız bir gerçek" dedi.

Gazişehir Teknik Direktörü Sumudica'dan mutlusu yok... karşısında aldıkları galibiyetin çok değerli olduğunu belirten Rumen hoca, "İyi oynadığımız bir karşılaşmada hak ettiğimiz 3 puanı aldık. Sahamızda 'nden sonra Beşiktaş'ı da yenmeyi başardık. Taraftarımızın önünde ekstra bir motivasyonla oynadığımız bir gerçek" dedi.

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