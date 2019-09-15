15 Eylül 2019, Pazar
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Sumudica dört köşe!
Giriş Tarihi: 15.09.2019
Gazişehir Teknik Direktörü Sumudica'dan mutlusu yok... Beşiktaş karşısında aldıkları galibiyetin çok değerli olduğunu belirten Rumen hoca, "İyi oynadığımız bir karşılaşmada hak ettiğimiz 3 puanı aldık. Sahamızda Gençlerbirliği'nden sonra Beşiktaş'ı da yenmeyi başardık. Taraftarımızın önünde ekstra bir motivasyonla oynadığımız bir gerçek" dedi.
Gazişehir Teknik Direktörü Sumudica'dan mutlusu yok... Beşiktaş karşısında aldıkları galibiyetin çok değerli olduğunu belirten Rumen hoca, "İyi oynadığımız bir karşılaşmada hak ettiğimiz 3 puanı aldık. Sahamızda Gençlerbirliği'nden sonra Beşiktaş'ı da yenmeyi başardık. Taraftarımızın önünde ekstra bir motivasyonla oynadığımız bir gerçek" dedi.
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