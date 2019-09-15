Beşiktaş'ta kırmızı alarm

Maçın henüz başında ceza sahası önünde topu sektiren Hırvat stoper, topu kaybetti. Gazişehirli Kayode araya girdi. Vida, arkadan itince penaltı yaptırdı.

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, maçın başında yaptığı büyük hata ile takımını yaktı. 6. dakikada Beşiktaş'ın sağ kanadında Twumasi'nin kafasıyla top savunma arkasına giderken, Hırvat stoper meşin yuvarlağı sektirdi. Araya giren Kayode bir anda Karius ile karşı karşıya kalınca Vida, rakibini arkadan iterek yere düşürdü. Direkt kırmızı kart gören Hırvat oyuncu penaltıya da sebebiyet verdi.

ÜÇÜNCÜ KEZ YAPTI

Gazişehir, penaltıyı gole çevirdi. 10 kişi kalan Kara Kartal'da stopere Elneny geçti. İlk yarının kalanında siyah-beyazlılar çok pozisyon verdi. İkinci 45'te ise Dorukhan savunmaya çekildi. Vida, Beşiktaş'ta 3. kırmızısını gördü. Hırvat oyuncu daha önce; Bayern (0-5) ve Konya (2-2) maçlarında atılmıştı. 75'te ise sağ kenarda taç çizgisi önünde Kayode'den dirsek yiyen Elneny, rakibine tekme attı. VAR'dan pozisyonu inceleyen hakem iki futbolcuyu da kızarttı.

YAVRU KARTALLAR BURSA'YI DEVİRDİ

Beşiktaş U19 ve U17 takımları, dün Bursaspor Akademi takımları ile yaptıkları maçları kazandı. Beşiktaş U19 Akademi Takımı deplasmanda ilk yarısını 1-0 önde kapattığı karşılaşmada rakibini Erdoğan, Atamer ve Erdem'in golleriyle 3-0 mağlup etmeyi başardı. Beşiktaş U17 takımı da Vakıfköy Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada yeşil-beyazlıları Emikhan Delibaş'ın golüyle 1-0 yendi.