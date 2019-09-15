Beşiktaş'ta Fikret Orman: Sonuçtan mutsuzum
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, takımın sergilediği futboldan memnun olduğunu söylese de sonuçlardan mutsuz olduğunu söyledi. Teknik direktör Abdullah Avcı'ya güvendiklerini dile getiren Başkan Orman, "Aldığımız puanlar itibarıyla memnun değiliz ama oynanan oyunun yükseliş ivmesinden dolayı memnunuz. İlerleyen haftalarda iyi bir çıkış yakalayacağımızı umut ve tahmin ediyorum" ifadesini kullandı.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, takımın sergilediği futboldan memnun olduğunu söylese de sonuçlardan mutsuz olduğunu söyledi. Teknik direktör Abdullah Avcı'ya güvendiklerini dile getiren Başkan Orman, "Aldığımız puanlar itibarıyla memnun değiliz ama oynanan oyunun yükseliş ivmesinden dolayı memnunuz. İlerleyen haftalarda iyi bir çıkış yakalayacağımızı umut ve tahmin ediyorum" ifadesini kullandı.
Yaklaşık 2.5 sene görev süresi kaldığını kaydeden Fikret Orman, "Başkanlık sürem bittiğinde beni kamuoyu değerlendirecektir. Beşiktaş Başkanı olarak kulübüme karşı ben elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum" yorumunu yaptı.
A MİLLİ TAKIM ÇOK İYİ GİDİYOR
Fikret Orman, A Milli Takım'ın çok iyi gittiğini söyledi. Orman, "Arnavutluk karşısında seyrettiğim İzlanda'yı bizim burada rahat yenmemiz lazım. Hele Fransa'dan puan veya puanlarla dönebilirsek iş bitmiş olur" dedi.
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