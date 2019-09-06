06 Eylül 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Rekortmen Adem Ljajic

Rekortmen Adem Ljajic
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 06.09.2019

Türkiye'de bu sezon bir futbolcuya en yüksek bonservis ücreti ödeyen ekip oldu.

Siyah-beyazlılar geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Ljajic'in bonservisi için İtalyan ekibi Torino'ya 6 milyon 500 bin euroluk bonservis bedeli ödedi. Bu ücret aynı zamanda birinci transfer ve tescil döneminde bir futbolcunun bonservisine ödenen en yüksek rakam olarak dikkat çekti. , N'Koudou için 4 milyon, Victor Ruiz için 2.5 milyon, Tyler Boyd için 2.4 milyon, Rebocho için de 450 bin euro ödedi.
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