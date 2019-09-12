12 Eylül 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş Gazişehir hazırlıklarını sürdürdü
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 12.09.2019

, 'in 4. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK 'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idman, 1,5 saate yakın sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve top kontrolü çalışmalarının yanı sıra taktik programın yer aldığı bölümle devam etti. Antrenman, yarı sahada yapılan taktik maç ve şut çalışması ile sona erdi.

İdmana, özel program uygulanan , salonda çalışan ile arka adalesinde sorun bulunan Dorukhan Toköz katılmadı.

ABD'li kanat oyuncusu Tyler Boyd dışında milli takımlarda bulunan tüm futbolcular takıma katılırken, Adem Ljajic, yenilenme çalışması yaptı.

, karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Siyah-beyazlı kafile, daha sonra özel uçakla 'e hareket edecek.

KARIUS ÖDÜLÜNÜ ALDI

organizasyonu tarafından 2018'in "Almanya Futbol Elçisi" seçilen Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, ödülünü aldı.

Karius'a ödülünü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde organizasyonun yönetim kurulu üyesi Roland Bischof takdim etti.

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