05 Eylül 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

‘İhtar’ çekme rekoru Lens’te

‘İhtar’ çekme rekoru Lens’te
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 05.09.2019

Başkanı Orman'ın Q7'ye kulübe ihtarname çektiğini açıklamasından sonra ilginç bazı gerçekler ortaya çıktı.

Gelen bilgilere göre siyah-beyazlı yönetime ödemeleri geciktiği için ihtarname çeken isimlerin başında geliyor. Hollandalı 6 kez kulübe ihtarname yolladığı ortaya çıktı. 'ta kulübe ihtarname çekmeyen isimler sadece Ljajic, Vida ve Atiba...
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