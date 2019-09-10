10 Eylül 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

40 yıllık Kartal N'Koudou

40 yıllık Kartal N'Koudou
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 09.09.2019

teknik heyeti, takıma katıldıktan 3 gün sonra sahaya çıkacak kadar hazır hale gelen ve milli arada sanki yıllardır Beşiktaş'ta oynuyormuş gibi uyum sağlayan Kevin Nkoudou'dan oldukça memnun.

Teknik direktör 'nın, büyük umutlarla transfer edilen ve iki maçta 75 dakika şans bulan 24 yaşındaki Fransız futbolcuya güvenin tam olduğu ve milli maç dönüşü oynanacak Gazişehir maçında ilk 11'de oynatma kararı aldığı öğrenildi.

20 GÜN İÇİNDE 5 KRİTİK SINAV

Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyuncularına 20 gün içinde oynayacaklar 5 maçla ilgili uyarılarda bulunarak, bu dönemde alınacak sonuçların hem Avrupa, hem de lig için belirleyici olacağının altını çizdi. Milli maç dönüşü Gazişehir maçıyla başlayacak maratonun S. Bratislava ile devam edeceğinin altını çizen Avcı, ardından oynanacak , ve Wolves maçlarının ise kritik olduğunu anlattı. Bu süreçte herkesten tam konsantrasyon istediğini belirtti.

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