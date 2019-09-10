40 yıllık Kartal N'Koudou

Beşiktaş teknik heyeti, takıma katıldıktan 3 gün sonra sahaya çıkacak kadar hazır hale gelen ve milli arada sanki yıllardır Beşiktaş'ta oynuyormuş gibi uyum sağlayan Kevin Nkoudou'dan oldukça memnun.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, büyük umutlarla transfer edilen ve iki maçta 75 dakika şans bulan 24 yaşındaki Fransız futbolcuya güvenin tam olduğu ve milli maç dönüşü oynanacak Gazişehir maçında ilk 11'de oynatma kararı aldığı öğrenildi.

20 GÜN İÇİNDE 5 KRİTİK SINAV

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyuncularına 20 gün içinde oynayacaklar 5 maçla ilgili uyarılarda bulunarak, bu dönemde alınacak sonuçların hem Avrupa, hem de lig için belirleyici olacağının altını çizdi. Milli maç dönüşü Gazişehir maçıyla başlayacak maratonun S. Bratislava ile devam edeceğinin altını çizen Avcı, ardından oynanacak Başakşehir, Trabzonspor ve Wolves maçlarının ise kritik olduğunu anlattı. Bu süreçte herkesten tam konsantrasyon istediğini belirtti.