09 Eylül 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta rota Luiz Araujo

Beşiktaş'ta rota Luiz Araujo
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 09.09.2019

dönemi yeni bitmiş olsa da 'ta çalışmalar hala devam ediyor. Quaresma ile yaşanan flaş ayrılık sonrası N'Koudou'yu alan siyah- beyazlılar, devre arasındaki kanat transferi için şimdiden kolları sıvadı. Lens’i devre arasında kesin göndermek isteyen yönetim, Lille’de fazla forma şansı bulamayan sambacı için piyasa araştırmasına başladı.

dönemi yeni bitmiş olsa da 'ta çalışmalar hala devam ediyor. Quaresma ile yaşanan flaş ayrılık sonrası N'Koudou'yu alan siyah- beyazlılar, devre arasındaki kanat transferi için şimdiden kolları sıvadı. Nokta atışı bir takviye yapmak için acele etmeden çalışmak isteyen yönetimin listesine 'dan bir isim girdi. O da Lille'de forma giyen Brezilyalı sol kanat oyuncusu ... Gelen haberlere göre Lens'le devre arasında kesinlikle yolları ayırmak isteyen siyah- beyazlıların, boşluğu 23 yaşındaki oyuncu ile doldurmayı düşündüğü öğrenildi.

10 MİLYON EURO'YA GELDİ
1.75 boyundaki Araujo için piyasa araştırmasına başlandığı kaydedildi. Fransız ekibinde fazla forma şansı bulamayan Araujo için kiralama teklifi yapmayı düşünen Beşiktaş'ın ne kadarlık bir rakam önereceği bilgisi ise net değil. Bu sezon Fransa liginde sadece 2-0 kaybedilen Reims maçında görev alan Araujo 23 dakika sahada kaldı. Lille yönetiminin sağ kanatta da oynayabilen Brezilyalı futbolcunun kiralanmasına sıcak bakabileceği yorumu yapılıyor. Araujo, 2017-18 sezonu başında 10 milyon euro'ya 'dan transfer olmuştu.

YUSUF YAZICI'DAN YARDIM İSTENECEK
Gelen haberlere göre Beşiktaş, Araujo transferinde kaleyi içten fethedecek. Beşiktaşlı idarecilerin, Lille'le anlaşılması halinde oyuncuyu ikna etmek için de Fransız ekibine transfer olan Yusuf Yazıcı'dan yardım istemeyi düşündükleri öğrenildi. Yusuf'tan Araujo'ya Beşiktaş hakkında bilgi vermesinin isteneceği bildirildi.

Piyasa değeri 7 milyon euro civarında olan Luiz Araujo, kulüp kariyerinde 94 resmi müsabakaya çıktı. Bu karşılaşmalarda 14 gol, 7 asist üreten 23 yaşındaki futbolcu milli takımında ise hiç tercih edilmedi.

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