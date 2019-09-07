07 Eylül 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Karius seneye Ada yolcusu!

Karius seneye Ada yolcusu!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 07.09.2019

Geçen sezon "Nasıl gönderebiliriz" diye konuşulan kaleci , bu sezon ise göze girdi.

'la yapılan sözleşme gereği siyah-beyazlılar 8.5 milyon euro verirse Alman kalecinin bonservisini alabiliyor. Fakat yönetim bu parayı çok bulduğu için indirim bekliyor. Liverpool yönetimi ise Mignolet'yi gönderdiği için Alison'a yedek olarak seneye 'u düşünüyor.
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