07 Eylül 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Karius seneye Ada yolcusu!
Giriş Tarihi: 07.09.2019
Geçen sezon "Nasıl gönderebiliriz" diye konuşulan kaleci Karius, bu sezon ise göze girdi.
Liverpool'la yapılan sözleşme gereği siyah-beyazlılar 8.5 milyon euro verirse Alman kalecinin bonservisini alabiliyor. Fakat yönetim bu parayı çok bulduğu için indirim bekliyor. Liverpool yönetimi ise Mignolet'yi gönderdiği için Alison'a yedek olarak seneye Karius'u düşünüyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"