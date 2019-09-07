07 Eylül 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Burak Yılmaz seferberliği

Burak Yılmaz seferberliği
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 07.09.2019

sağlık heyeti, ligdeki ilk 3 maçı kaçıran Burak’ı Gazişehir maçına yetiştirmeye uğraşıyor.

döneminde forvet hattına takviye yapmayan 'ta sağlık ekibi için seferber oldu. Ayak tarak kemiğindeki sakatlık sebebiyle sezonun ilk 3 haftasını kaçıran golcü oyuncunun bir an önce sahalara dönmesi hedefleniyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı da, sağlık ekibinden tecrübeli futbolcu ile ilgili sık sık bilgi alıyor. Milli maç arasının ardından sahalara dönüp dönmeyeceği henüz netlik kazanmayan Burak Yılmaz'a gelecek hafta testler uygulanacak. azalması ve risk seviyesinin düşmesi durumunda, yıldız golcü takımla çalışmalara başlayabilecek. Diğer sakat oyunculardan Kanadalı yıldız Atiba'nın da tedavisinin devam ettiği ve durumunun önümüzdeki hafta netlik kazanacağı ifade edildi.
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