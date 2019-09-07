07 Eylül 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Burak Yılmaz seferberliği
Giriş Tarihi: 07.09.2019
Beşiktaş sağlık heyeti, ligdeki ilk 3 maçı kaçıran Burak’ı Gazişehir maçına yetiştirmeye uğraşıyor.
Transfer döneminde forvet hattına takviye yapmayan Beşiktaş'ta sağlık ekibi Burak Yılmaz için seferber oldu. Ayak tarak kemiğindeki sakatlık sebebiyle sezonun ilk 3 haftasını kaçıran golcü oyuncunun bir an önce sahalara dönmesi hedefleniyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı da, sağlık ekibinden tecrübeli futbolcu ile ilgili sık sık bilgi alıyor. Milli maç arasının ardından sahalara dönüp dönmeyeceği henüz netlik kazanmayan Burak Yılmaz'a gelecek hafta testler uygulanacak. Ağrılarının azalması ve risk seviyesinin düşmesi durumunda, yıldız golcü takımla çalışmalara başlayabilecek. Diğer sakat oyunculardan Kanadalı yıldız Atiba'nın da tedavisinin devam ettiği ve durumunun önümüzdeki hafta netlik kazanacağı ifade edildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"