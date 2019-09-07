Abdullah Avcı'dan flaş Lemina itirafı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı basın mensuplarıyla Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelerek, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Avcı, Galatasaray'ın transfer ettiği Mario Lemina ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelen Abdullah Avcı, Beşiktaş'ın gündemindeki birçok konuya açıklık getirdi. Eski takımı olan Başakşehir'den transfer istediği iddialarını yanıtlayan başarılı teknik adam, "Ben Başakşehir'in hiçbir oyuncusuna talip olmadım. Volkan Babacan ismi ise önüme geldi." dedi.

"SEVILLA DA BENİ İSTEDİ"

Kendisini Beşiktaş'ın dışında Sevilla'nın da istediğini belirten Avcı, "Sevilla beni istedi ama Beşiktaş'ın duygusu daha ağır bastı" dedi.

"QUARESMA'NIN DURUMU BENİMLE ALAKALI DEĞİL"

Geçtiğimiz haftalarda flaş bir şekilde takımdan ayrılan Ricardo Quaresma hakkında ise siyah-beyazlı teknik adam, "Quaresma'nın durumunun benimle alakası yok. Kulüp ile aralarında hem aşk, hem de çatışma var." yorumunda bulundu.

LEMINA AÇIKLAMASI

Beşiktaş'ın transfer gündeminde bulunan ancak Galatasaray'ın transfer ettiği Mario Lemina ile ilgili de konuşan Abdullah Avcı, "Atiba 37 yaşında ama çok değerli bir oyuncu. Sakatlığı var ama ben o bölgede Oğuzhan'ı kullanıyorum. Lemina 6 ile 8 arası oynuyor ama ortada yok. Biz de Arsenal'dan Mohamed Elneny'yi aldık. Biz oyuncuları izlerken çok sıkı çalışıyoruz. Kendi izleme ekibimiz var. Oyuncu dataları var. Bunlar örtüşünce transfer gerçekleşiyor. Mesela Muhammed Elneny'nin Arsenal'daki kondisyoneri benim milli takımdaki kondisyonerimdi." diye konuştu.

BURAK YILMAZ MÜJDESİ

Son olarak bir süredir takımdan ayrı kalan Burak Yılmaz'ın sakatlığına değinen başarılı teknik adam, "Burak Yılmaz sahada koşulara başladı. Önümüzdeki hafta takıma katılacak. Adım adım bekliyoruz. Sahalara döndüğünde belki de çok gol kaçıracak ancak gol atmak bir sanattır. Burak'ın sakatlık yaşamasını kimse beklemezdi. Udinese ile oynanan hazırlık maçında futbolu özlediği çok belliydi. Senelerdir haftada 3 maç oynayan bir oyuncu. Vücut bir noktadan sonra 'beni bırak' diyebilir. Güven Yalçın önemli bir potansiyel. Yarım sezonda Beşiktaş'ın direkt oyuncusu olmak kolay değil. Burak başka bir oyuncu. Güven de o anlamda çok hızlı gelişen bir oyuncu. O bölgede fazla bir seçeneğim yok." dedi.