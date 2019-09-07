07 Eylül 2019, Cumartesi
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YENİ BİR TAKIM YARATTIK
İlk 3 haftada kaybedilen 5 puana rağmen, teknik patron Abdullah Avcı'nın da, Başkan Fikret Orman'a başarılı sözü verdiği öğrenildi. Tecrübeli teknik adam geride kalan 3 haftada ortada bulunan 9 puandan sadece 4'ünü alabilmelerini yeni takım olmalarına bağlarken, şu ana kadar yapılan kayıplardan kimsenin sorumlu olamayacağını ama milli aranın dönüşünde kaybedilen her puanın kendi hanesine eksi olarak yazılabileceğini ifade etti. Başkan Fikret Orman da bu sezon için olabilecek en iyi kadroyu kurduklarını, bundan sonra topun kendisinde olduğunu söyledi.
Fikret Orman'dan Abdullah Avcı'ya tatlı sert mesaj: Hesabını sorarım
Giriş Tarihi: 07.09.2019
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan teknik direktör Abdullah Avcı'ya tatlı sert mesaj: “Sezonun ilk üç maçındaki kayıplardan hiç kimseyi sorumlu tutmadım. Ancak bugünden itibaren alınacak kötü sonuçların sorumlusuna da hesabını sorarım.”
Beşiktaş'ta gözler milli aranın ardından oynanacak olan Gazişehir karşılaşmasına çevrildi. Yeni sezona deplasmanda Sivasspor yenilgisi ile başlayan, ardından İstanbul'daki iki maçta Göztepe'yi mağlup eden ve Çaykur Rizespor'la da berabere kalan siyah-beyazlıların Başkanı Fikret Orman, teknik direktör Abdullah Avcı'ya tatlı sert çıktı. Başkan Orman'ın bir araya geldiği tecrübeli çalıştırıcıya, "Sezonun ilk üç maçındaki kayıplardan kimseyi sorumlu tutmadım. Ancak bundan sonraki kötü sonuçların sorumlusuna da hesabını sorarım" dediği ifade edildi.
YENİ BİR TAKIM YARATTIK
İlk 3 haftada kaybedilen 5 puana rağmen, teknik patron Abdullah Avcı'nın da, Başkan Fikret Orman'a başarılı sözü verdiği öğrenildi. Tecrübeli teknik adam geride kalan 3 haftada ortada bulunan 9 puandan sadece 4'ünü alabilmelerini yeni takım olmalarına bağlarken, şu ana kadar yapılan kayıplardan kimsenin sorumlu olamayacağını ama milli aranın dönüşünde kaybedilen her puanın kendi hanesine eksi olarak yazılabileceğini ifade etti. Başkan Fikret Orman da bu sezon için olabilecek en iyi kadroyu kurduklarını, bundan sonra topun kendisinde olduğunu söyledi.
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