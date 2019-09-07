07 Eylül 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Fikret Orman'dan Abdullah Avcı'ya tatlı sert mesaj: Hesabını sorarım

Orman'dan Avcı'ya tatlı sert mesaj: Hesabını sorarım
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 07.09.2019

Başkanı 'dan 'ya tatlı sert mesaj: “Sezonun ilk üç maçındaki kayıplardan hiç kimseyi sorumlu tutmadım. Ancak bugünden itibaren alınacak kötü sonuçların sorumlusuna da hesabını sorarım.”

'ta gözler milli aranın ardından oynanacak olan Gazişehir karşılaşmasına çevrildi. Yeni sezona deplasmanda yenilgisi ile başlayan, ardından 'daki iki maçta 'yi mağlup eden ve 'la da berabere kalan siyah-beyazlıların Başkanı , 'ya tatlı sert çıktı. Başkan Orman'ın bir araya geldiği tecrübeli çalıştırıcıya, "Sezonun ilk üç maçındaki kayıplardan kimseyi sorumlu tutmadım. Ancak bundan sonraki kötü sonuçların sorumlusuna da hesabını sorarım" dediği ifade edildi.

YENİ BİR TAKIM YARATTIK

İlk 3 haftada kaybedilen 5 puana rağmen, teknik patron Abdullah Avcı'nın da, Başkan Fikret Orman'a başarılı sözü verdiği öğrenildi. Tecrübeli teknik adam geride kalan 3 haftada ortada bulunan 9 puandan sadece 4'ünü alabilmelerini yeni takım olmalarına bağlarken, şu ana kadar yapılan kayıplardan kimsenin sorumlu olamayacağını ama milli aranın dönüşünde kaybedilen her puanın kendi hanesine eksi olarak yazılabileceğini ifade etti. Başkan Fikret Orman da bu sezon için olabilecek en iyi kadroyu kurduklarını, bundan sonra topun kendisinde olduğunu söyledi.
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