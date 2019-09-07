07 Eylül 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta son gün sürprizi

Beşiktaş'ta son gün sürprizi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 07.09.2019

dönemini santrfor alarak kapatmayı hedefleyen Boyd ve Lens’in etkisiz performansları nedeniyle Diaby’i bitirdi!

'ın transferin son gününde renklerine kattığı 'yi, iki kanat oyuncusunun etkisiz performansları nedeniyle aldığı ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların transferde son güne kadar hedefi, 'ın yaşadığı sakatlık sebebiyle santrfor takviyesi yapmaktı. Fakat yeni Tyler Boyd ile zaten bilinen beklenen performansı gösteremeyince, fikir değiştirdi. Forvette de oynayabilen bir kanat oyuncusu tercih etti. Son güne kadar Okaka ve Thielin üzerinde durulsa da, son gün Okaka'ya yapılan 2.5 milyon euro'luk teklif geri çekildi ve Abdoulay Diaby'nin transfer edilmesi sağlandı.

TAKIMA KATILDI

Beşiktaş'ın dün sabah yaptığı antrenmana izinden dönen Abdoulay Diaby katıldı. İzinden dönen Diaby takım arkadaşları ile tanıştı ve takımdan ayrı koşu yaptı. Siyah-beyazlıların antrenmanına milli takımlarda olan futbolcular ile tedavilerine devam edilen; Burak, Caner, Atiba ve Oğuzhan katılmadı.
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