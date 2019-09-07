07 Eylül 2019, Cumartesi
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Beşiktaş'ın dün sabah yaptığı antrenmana izinden dönen Abdoulay Diaby katıldı. İzinden dönen Diaby takım arkadaşları ile tanıştı ve takımdan ayrı koşu yaptı. Siyah-beyazlıların antrenmanına milli takımlarda olan futbolcular ile tedavilerine devam edilen; Burak, Caner, Atiba ve Oğuzhan katılmadı.
Beşiktaş'ta son gün sürprizi
Giriş Tarihi: 07.09.2019
Transfer dönemini santrfor alarak kapatmayı hedefleyen Beşiktaş Boyd ve Lens’in etkisiz performansları nedeniyle Diaby’i bitirdi!
Beşiktaş'ın transferin son gününde renklerine kattığı Abdoulay Diaby'yi, iki kanat oyuncusunun etkisiz performansları nedeniyle aldığı ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların transferde son güne kadar hedefi, Burak Yılmaz'ın yaşadığı sakatlık sebebiyle santrfor takviyesi yapmaktı. Fakat yeni transfer Tyler Boyd ile zaten bilinen Jeremain Lens beklenen performansı gösteremeyince, Abdullah Avcı fikir değiştirdi. Forvette de oynayabilen bir kanat oyuncusu tercih etti. Son güne kadar Okaka ve Thielin üzerinde durulsa da, son gün Okaka'ya yapılan 2.5 milyon euro'luk teklif geri çekildi ve Abdoulay Diaby'nin transfer edilmesi sağlandı.
TAKIMA KATILDI
Beşiktaş'ın dün sabah yaptığı antrenmana izinden dönen Abdoulay Diaby katıldı. İzinden dönen Diaby takım arkadaşları ile tanıştı ve takımdan ayrı koşu yaptı. Siyah-beyazlıların antrenmanına milli takımlarda olan futbolcular ile tedavilerine devam edilen; Burak, Caner, Atiba ve Oğuzhan katılmadı.
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