06 Eylül 2019, Cuma
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SADECE MEDEL'DEN PARA ALDI
Beşiktaş'ta Fikret Orman başkanlığında transfer dönemi bu sezon 13,85 milyon euro ekside tamamlandı. Bir tek Gary Medel'i 2 milyon euro karşılığında satan siyah beyazlılar, Ljajic için 6,5 milyon euro'luk opsiyon maddesini kullandı. Beşiktaş toplamda 15,85 milyon euro bonservis ve kiralama ücreti ödedi. Beşiktaş, Orman başkanlığında transfer döneminde en yüksek geliri 2017- 18 sezonunda elde etti. Siyah beyazlılar o dönem Cenk Tosun'u 22,5 milyon euro karşılığında Everton'a yollarken, Marcelo'yu da 7 milyon euroya Lyon'a satmıştı.
Kartal bu yaz yüksek uçtu!
Giriş Tarihi: 06.09.2019
Siyah-beyazlılarda bu yaz transfere harcanan para miktarı, Fikret Orman’ın başkanlık dönemindeki ‘en yüksek’ harcama tutarı oldu.
Siyah beyazlılar Fikret Orman'ın başkanlık görevindeki 8. yılında, en fazla parayı harcadığı dönemi geçirdi. Futbolcu satışlarından istediği geliri elde edemeyen Beşiktaş, kadrosuna kattığı futbolcular için 15,8 milyon euroluk bonservis ve kiralama ücreti ödedi. 2012 yılında Beşiktaş Başkanlığı'na seçilen Fikret Orman, 2012-13 sezonundan itibaren transfer dönemlerindeki başarısıyla dikkat çekti. Fikret Orman döneminde, tarihinin en yüksek bedelleri karşılığında oyuncu satışını yapan siyah beyazlılar bu süreçte ilk kez bir transfer dönemini bu kadar yüksek miktarda ekside kapattı.
SADECE MEDEL'DEN PARA ALDI
Beşiktaş'ta Fikret Orman başkanlığında transfer dönemi bu sezon 13,85 milyon euro ekside tamamlandı. Bir tek Gary Medel'i 2 milyon euro karşılığında satan siyah beyazlılar, Ljajic için 6,5 milyon euro'luk opsiyon maddesini kullandı. Beşiktaş toplamda 15,85 milyon euro bonservis ve kiralama ücreti ödedi. Beşiktaş, Orman başkanlığında transfer döneminde en yüksek geliri 2017- 18 sezonunda elde etti. Siyah beyazlılar o dönem Cenk Tosun'u 22,5 milyon euro karşılığında Everton'a yollarken, Marcelo'yu da 7 milyon euroya Lyon'a satmıştı.
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