06 Eylül 2019, Cuma
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Lens alarm veriyor!
Giriş Tarihi: 06.09.2019
1.78 boyuna rağmen 80 kilo olan Hollandalı yıldız, %14’lük yağ oranıyla da sporcu sağlığı olarak tehlikeli bölgede.
Beşiktaş'ta futbolcuların vücut kompozisyonları çıkarıldı. Buna göre 1.92'lik Utku ile 1.91'lik Enzo Roco takımın en uzun isimleri olurken, 86 kiloluk Roco takımın en kilolu oyuncusu olarak dikkat çekti. Ancak boyuna göre kilosu en yüksek isim Jeremain Lens. 1.78'lik boyuna rağmen 80 kilo olan Hollandalı oyuncu takımın en şişman ismi. Yüzde 6'lık yağ oranı ile Atiba, Beşiktaş'ın en fit ismi olurken; yüzde 14'lük yağ oranıya Lens ise alarm veriyor. Bu rakam sporcu sağlığı için tehlikeli olarak kabul ediliyor. Kas oranında ise Karius ve pek çok ismin yüzde 8'lik oranı yakalaması dikkat çekiyor. Sıvı oranlarında ise herhangi bir sıkıntıya rastlanmadı. Herhangi bir oyuncunun yüzde 43'ün üzerinde ya da yüzde 38'in altında bir sıvı toplanması olmadığı bilgisine ulaşıldı.
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