06 Eylül 2019, Cuma
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Burak’la 1 yıl daha!
Giriş Tarihi: 06.09.2019
Beşiktaş'ın Burak Yılmaz ile sözleşmesini 1 sene daha uzattığı iddia edildi.
İtalyanlar inatla Burak Yılmaz'ın Lecce'ye gideceğini, Beşiktaş cephesi de inatla takımda kalacağını söyledi ve sonunda Burak, kaptan olarak Beşiktaş'ta kaldı. Geçen sezon devre arası geri dönen Kralla 1.5 yıllık imza atılmıştı. Son dakika bilgisine göre; 34 yaşındaki yıldızın, Lecce'ye gitmemesi durumunda sözleşmesinin 1 yıl daha uzatılması sözü verildiği, kısa süre içinde yeni kontratın TFF'ye bildirileceği öğrenildi.
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