06 Eylül 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Burak’la 1 yıl daha!

Burak’la 1 yıl daha!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 06.09.2019

'ın ile sözleşmesini 1 sene daha uzattığı iddia edildi.

İtalyanlar inatla 'ın Lecce'ye gideceğini, cephesi de inatla takımda kalacağını söyledi ve sonunda Burak, kaptan olarak Beşiktaş'ta kaldı. Geçen sezon devre arası geri dönen Kralla 1.5 yıllık imza atılmıştı. Son dakika bilgisine göre; 34 yaşındaki yıldızın, Lecce'ye gitmemesi durumunda sözleşmesinin 1 yıl daha uzatılması sözü verildiği, kısa süre içinde yeni kontratın 'ye bildirileceği öğrenildi.
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