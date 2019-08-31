31 Ağustos 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın yeni hedefi Maxime Gonalons

Orta sahaya bir imza daha!
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 31.08.2019 Giriş Tarihi: 31.08.2019

'de forma giyen Mısırlı orta saha 'ye imza attıran 'ta ikinci bir sürpriz isim gündeme geldi. İtalyanlar, siyah beyazlıların Gonalons'u bitirmek üzere olduğunu iddia etti...

Bitimine 2 günden kısa bir süre kalan yaz dönemini hızlı geçiren 'ta orta sahaya 'de forma giyen 27 yaşındaki ile takviye yapıldı.

Siyah beyazlı ekibin yeni transferi Elneny bugün imza atarken 'dan bir bomba iddia daha geldi.

İtalyan basını, geçtiğimiz günlerde 5 futbolcuyu satış listesine koyan Roma'da gözden çıkarılan isimlerden için Beşiktaş'ın devrede olduğunu öne sürdü.

Serie A'dan SPAL, 'dan ise Mallorca ve Granada'nın da talip olduğu belirtilen 30 yaşındaki Fransız orta saha için en iyi teklifi Beşiktaş'ın yaptığını da yazan İtalyanlar, Anvullah Avcı'nın Gonalos transferine yeşil ışık yaktığını öne sürdü.

Daha önce Sevilla ve formaları da giyen 30 yaşındaki Fransız futbolcu 5 kez milli takıma seçilme başarısı gösterdi. Geçtiğimiz sezon La Liga'da top koşturan Maxime Gonalons 13 maçta 1 gol atmıştı.

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