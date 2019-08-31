Beşiktaş'ın yeni hedefi Maxime Gonalons

Arsenal'de forma giyen Mısırlı orta saha Mohamed Elneny'ye imza attıran Beşiktaş'ta ikinci bir sürpriz isim gündeme geldi. İtalyanlar, siyah beyazlıların Gonalons'u bitirmek üzere olduğunu iddia etti...

Bitimine 2 günden kısa bir süre kalan yaz transfer dönemini hızlı geçiren Beşiktaş'ta orta sahaya Arsenal'de forma giyen 27 yaşındaki Mohamed Elneny ile takviye yapıldı.

Siyah beyazlı ekibin yeni transferi Elneny bugün imza atarken İtalya'dan bir bomba iddia daha geldi.

İtalyan basını, geçtiğimiz günlerde 5 futbolcuyu satış listesine koyan Roma'da gözden çıkarılan isimlerden Maxime Gonalons için Beşiktaş'ın devrede olduğunu öne sürdü.

Serie A'dan SPAL, La Liga'dan ise Mallorca ve Granada'nın da talip olduğu belirtilen 30 yaşındaki Fransız orta saha için en iyi teklifi Beşiktaş'ın yaptığını da yazan İtalyanlar, Anvullah Avcı'nın Gonalos transferine yeşil ışık yaktığını öne sürdü.

Daha önce Sevilla ve Lyon formaları da giyen 30 yaşındaki Fransız futbolcu 5 kez milli takıma seçilme başarısı gösterdi. Geçtiğimiz sezon La Liga'da top koşturan Maxime Gonalons 13 maçta 1 gol atmıştı.



