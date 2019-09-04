04 Eylül 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıkları

Beşiktaş'ta Gazişehir Gaziantep hazırlıkları
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 04.09.2019

'in 4. haftasında ile karşılaşacak hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, milli takımlarında bulunan futbolcuların yanı sıra tedavileri devam eden , , , ve izinli olan Abdoulay Diaby antrenmana katılmazken, yeni transfer Mohamed Elneny takımla ilk idmanına çıktı.

BJK 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda koşuların ardından çeşitli pas çalışmaları yapıldı. Minik kale maç ve dar alanda kontrollü pas idmanın ardından yarım sahada yapılan çift kale maçla idman sona erdi.

hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.

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