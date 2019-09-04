Lens'te Katar umudu

Beşiktaş yönetimi, Avrupa’da transfer dönemi kapansa da yollarını ayırmayı düşündüğü Hollandalı kanat oyuncusu Jeremain Lens için transferin devam ettiği Katar’dan teklif bekliyor.

Siyah-beyazlılar transfer dönemini 8 takviye ile kapatırken, gönderilmesi düşünülen isimlerden biri olan Jeremain Lens'in takım bulamaması yönetimi farklı arayışlara yöneltti. N'Koudou'dan sonra Diaby'nin de gelmesiyle kanatları yenilenen Beşiktaş'ta Abdullah Avcı sezona Orkan ve Boyd'u yedekte tutarak devam etme kararı aldı. Tecrübeli teknik adamın bu kararından sonra Jeremain Lens için bir kez daha müşteri aranmasına başlandı. Avrupa'da transfer dönemi resmen kapansa da Beşiktaş yönetiminin Jeremain Lens ile yollarını ayırma konusundaki ümitleri henüz tükenmedi. İlk hedef Hollandalı oyuncuyu transferin devam ettiği Katar Ligine göndermek. Menajerlere bu yönde bildirimler yapıldı. Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde transfer sezonunun yaklaşık 1 ay daha açık olmasını göz önünde bulunduran yönetim, teklif beklemeye devam ediyor.