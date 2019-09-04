Lens'te Katar umudu
Beşiktaş yönetimi, Avrupa’da transfer dönemi kapansa da yollarını ayırmayı düşündüğü Hollandalı kanat oyuncusu Jeremain Lens için transferin devam ettiği Katar’dan teklif bekliyor.
Siyah-beyazlılar transfer dönemini 8 takviye ile kapatırken, gönderilmesi düşünülen isimlerden biri olan Jeremain Lens'in takım bulamaması yönetimi farklı arayışlara yöneltti. N'Koudou'dan sonra Diaby'nin de gelmesiyle kanatları yenilenen Beşiktaş'ta Abdullah Avcı sezona Orkan ve Boyd'u yedekte tutarak devam etme kararı aldı. Tecrübeli teknik adamın bu kararından sonra Jeremain Lens için bir kez daha müşteri aranmasına başlandı. Avrupa'da transfer dönemi resmen kapansa da Beşiktaş yönetiminin Jeremain Lens ile yollarını ayırma konusundaki ümitleri henüz tükenmedi. İlk hedef Hollandalı oyuncuyu transferin devam ettiği Katar Ligine göndermek. Menajerlere bu yönde bildirimler yapıldı. Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde transfer sezonunun yaklaşık 1 ay daha açık olmasını göz önünde bulunduran yönetim, teklif beklemeye devam ediyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"