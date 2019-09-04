04 Eylül 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Lens'te Katar umudu

Lens'te Katar umudu
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 04.09.2019

yönetimi, Avrupa’da dönemi kapansa da yollarını ayırmayı düşündüğü Hollandalı kanat oyuncusu için transferin devam ettiği ’dan teklif bekliyor.

Siyah-beyazlılar dönemini 8 takviye ile kapatırken, gönderilmesi düşünülen isimlerden biri olan 'in takım bulamaması yönetimi farklı arayışlara yöneltti. N'Koudou'dan sonra Diaby'nin de gelmesiyle kanatları yenilenen 'ta sezona Orkan ve Boyd'u yedekte tutarak devam etme kararı aldı. Tecrübeli teknik adamın bu kararından sonra Jeremain Lens için bir kez daha müşteri aranmasına başlandı. Avrupa'da transfer dönemi resmen kapansa da Beşiktaş yönetiminin Jeremain Lens ile yollarını ayırma konusundaki ümitleri henüz tükenmedi. İlk hedef Hollandalı oyuncuyu transferin devam ettiği Ligine göndermek. Menajerlere bu yönde bildirimler yapıldı. Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde transfer sezonunun yaklaşık 1 ay daha açık olmasını göz önünde bulunduran yönetim, teklif beklemeye devam ediyor.

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