03 Eylül 2019, Salı
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Tyler Boyd erken düştü
Giriş Tarihi: 03.09.2019
Büyük umutlarla transfer edilen Tyler Boyd, ilk üç hafta sonunda beklentilerin altında kaldı.
Tyler Boyd, ilk üç hafta sonunda beklentilerin altında kaldı. Tyler Boyd'un 90 dakika süre aldığı ve 3-0 kaybedilen Sivasspor maçından sonra teknik direktör Avcı, ABD'li oyuncuya Göztepe maçında 61, Rize maçında ise ancak 45 dakika dayanabildi. ABD'li oyuncu Beşiktaş'a katkı sağlayamazken, 10 topla en fazla top kaybeden isim oldu.
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