03 Eylül 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Tyler Boyd erken düştü

Tyler Boyd erken düştü
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 03.09.2019

Büyük umutlarla transfer edilen Tyler Boyd, ilk üç hafta sonunda beklentilerin altında kaldı.

, ilk üç hafta sonunda beklentilerin altında kaldı. Tyler Boyd'un 90 dakika süre aldığı ve 3-0 kaybedilen maçından sonra teknik direktör Avcı, 'li oyuncuya maçında 61, maçında ise ancak 45 dakika dayanabildi. ABD'li oyuncu 'a katkı sağlayamazken, 10 topla en fazla top kaybeden isim oldu.
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