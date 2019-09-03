03 Eylül 2019, Salı
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DURUM PARLAK DEĞİL
Bu sezon ilk 3 hafta geride kaldığında siyah-beyazlıların istatistikleri hiç parlak değil. Beşiktaş ancak 4 gol atarken, 4 puan toplayabildi. Maç başına 13.7 isabetli şutla 9'uncu, 3.7 isabetli şutla 14'üncü, 9 sarı kartla Ankaragücün'den (10) sonra ikinci, 86.1 pas isabetiyle F.Bahçe ve G.Saray'ın arkasında 3'üncü, sadece 10 top çalmayla en sonuncu.
Defans uçtu gerisi çöktü
Giriş Tarihi: 03.09.2019
Süper Lig’in ilk üç haftasında takım olarak kötü bir istatistik ortaya koyan siyah-beyazlıların savunma oyuncuları ise bireysel olarak zirveyi zorluyor.
Beşiktaş, takım olarak değil ama defans oyuncuları kişisel istatistiklerde ligin zirvesinde. Gökhan Gönül 3 top kesmeyle zirvede yer alıyor. 2 asist yapanlar arasında sol bek Caner Erkin'den başka gol atan olmadığı için en fazla asist yapanların en önünde. Maç başına 93 pas yapan Victor Ruiz'den fazla pas atan oyuncu ise yok.
DURUM PARLAK DEĞİL
Bu sezon ilk 3 hafta geride kaldığında siyah-beyazlıların istatistikleri hiç parlak değil. Beşiktaş ancak 4 gol atarken, 4 puan toplayabildi. Maç başına 13.7 isabetli şutla 9'uncu, 3.7 isabetli şutla 14'üncü, 9 sarı kartla Ankaragücün'den (10) sonra ikinci, 86.1 pas isabetiyle F.Bahçe ve G.Saray'ın arkasında 3'üncü, sadece 10 top çalmayla en sonuncu.
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