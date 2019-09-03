03 Eylül 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Defans uçtu gerisi çöktü

Defans uçtu gerisi çöktü
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 03.09.2019

’in ilk üç haftasında takım olarak kötü bir istatistik ortaya koyan siyah-beyazlıların savunma oyuncuları ise bireysel olarak zirveyi zorluyor.

, takım olarak değil ama defans oyuncuları kişisel istatistiklerde ligin zirvesinde. 3 top kesmeyle zirvede yer alıyor. 2 asist yapanlar arasında sol bek 'den başka gol atan olmadığı için en fazla asist yapanların en önünde. Maç başına 93 pas yapan Victor Ruiz'den fazla pas atan oyuncu ise yok.

DURUM PARLAK DEĞİL

Bu sezon ilk 3 hafta geride kaldığında siyah-beyazlıların istatistikleri hiç parlak değil. Beşiktaş ancak 4 gol atarken, 4 puan toplayabildi. Maç başına 13.7 isabetli şutla 9'uncu, 3.7 isabetli şutla 14'üncü, 9 sarı kartla Ankaragücün'den (10) sonra ikinci, 86.1 pas isabetiyle F.Bahçe ve G.Saray'ın arkasında 3'üncü, sadece 10 top çalmayla en sonuncu.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Transferde son düdük çaldı... İşte devlerin transfer raporu Transferde son düdük çaldı... İşte devlerin transfer raporu
Abdouay Diaby resmen Beşiktaş'ta Abdouay Diaby resmen Beşiktaş'ta
Tyler Boyd erken düştü Tyler Boyd erken düştü
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör