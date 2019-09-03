03 Eylül 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

N’Koudou: Zafere koşacağız

N’Koudou: Zafere koşacağız
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 03.09.2019

’ın yeni transferi N’Koudou, “Beşiktaş taraftarı önünde iki maça çıktım. Gördüm ki bu coşku bizi zafere taşıyacak” dedi.

Siyah beyazlıların yeni transferi N'Koudou, 'ı coşkulu taraftarlarla birlikte sezon sonunda mutlu sona ulaştıracaklarını ifade etti. TÜRKIYE'YE geldiği ilk gün taraftarlara "Hep birlikte iyi bir sezon geçireceğiz, sizden büyük bir destek bekliyoruz" diye seslenen Fransız oyuncu, berabere sonuçlanan maçında tribünlerin puan kaybına rağmen inanılmaz bir destek verdiklerini ifade etti. N'Koudou, "Beşiktaş taraftarı önünde sadece iki maça çıktım, gördüm ki bu coşku bizi zafere taşıyacak" yorumunu yaptı.

Fransız futbolcu, 'nın oyun sistemine en kısa sürede ulum sağlayacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Teknik direktörümüzü istediği topa sahip olmak, yoğun bir tempoda oynamak ve baskı. Tottenham'da da benzer felsefe ile oynuyorduk. Bu konuda zorluk yaşayacağımızı sanmıyorum."
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