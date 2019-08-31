31 Ağustos 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Aboubakar geliyor!

Aboubakar geliyor!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 31.08.2019

, “ maddi açıdan uygun ise olabilir. Elbette son 1 yıl içerisindeki performansı da önemli” diyerek transfere yeşil ışık yaktı.

Beşiktaş Genel Sekreteri , siyah-beyazlıların dönemini değerlendirirken, bir de müjde verdi. Tecrübeli yönetici, 'Başta transfer olacak mı?' sorusuna ise, "Santrfor ile ilgili bir durum var. Sakatlık durumları olabiliyor. Deneyimli bir oyuncuya ihtiyaç var. Kamerunlu forvet Vincent maddi açıdan da uygunsa olur. Son yıldaki performansı önemli" yanıtını verdi.

DENEYİMLİ İSİM OLMALI

Forvet konusunda Avrupa Kupaları'nda deneyimli isimlere ihtiyaç duyulabileceğini belirten yönetici Ahmet Ürkmezgil, "Burak'ın sakatlanması hesapta yoktu. Güven var, Umut Nayir var ama ne olursa olsun Avrupa kupalarında deneyimli isimlere ihtiyaç olur. Bu çok doğaldır. Transferlerimiz büyük bir gizlilik içerisinde ve titizlikle yürütülüyor. Dolayısıyla ben de açıklanmadan 1 saat önce öğreniyorum" diye konuştu.
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