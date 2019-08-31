31 Ağustos 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Elneny nokta atışı

Elneny nokta atışı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 31.08.2019

Mısırlı yıldız transferi için yönetici Ürkmezgil “Sabırla yapıldı” derken, “Çok önemli bir takviye yaptık şeklinde konuştu.

'ın yeni transferi için siyah-beyazlılar iddialı açıklamalarda bulundu. 'den edilen Mısırlı yıldız için konuşan yönetici , "Arkadaşlarımız ve başkanımız, transferleri elektek geçirerek yapıyorlar. Elneny'i de sabırla yaptılar. Hep nokta atışları oldu. İsim, şöhret peşinde olmadan hem maddi olarak uygun hem de ihtiyaç olan bölgelere transferler yaptık. Hayırlı olur inşallah" dedi.

ARSENAL'DE 100 MAÇ DENEYİMLİ İSİM OLMALI

Sportif direktör de şu yorumu yaptı: "Sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katacağız. Son 3.5 senedir 'de Arsenal formasıyla 100'e yakın maç oynayan, kendi ile 75 maça çıkmış bir isim. 'in takımdan ayrılmasından sonra o bölge için tecrübeli ve oyun yapımıza uygun bir oyuncu arayışımız vardı. Elneny'i kadromuza katarak bu bölgeye önemli bir takviye yaptığımızı düşünüyorum. Kendisinin bize çok önemli katkılar yapacağına eminiz."

75 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

1992 doğumlu ve 1.80 boyundaki Mısırlı yıldız Mohamed Elneny, 2013'te Basel'de kiralık olarak top koşturdu. Daha sonra 640 bin euro bonservis bedeliyle Basel'e transfer olan Elneny, 2016'da Premier Lig devi Arsenal'e 12,5 milyon avro karşılığında transfer oldu. Geçtiğimiz sezon Arsenal'le 8 karşılaşmaya çıkan Elneny, toplamda 379 lig maçında forma şansı buldu. 27 yaşındaki futbolcu, 75 kez giydiği Mısır Milli Takım formasıyla da 6 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
Mohamed Elneny İstanbul'da! İşte ilk görüntüler...

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