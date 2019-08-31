31 Ağustos 2019, Cumartesi
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ARSENAL'DE 100 MAÇ DENEYİMLİ İSİM OLMALI
Sportif direktör Ali Naibi de şu yorumu yaptı: "Sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katacağız. Son 3.5 senedir Premier Lig'de Arsenal formasıyla 100'e yakın maç oynayan, kendi milli takımı ile 75 maça çıkmış bir isim. Gary Medel'in takımdan ayrılmasından sonra o bölge için tecrübeli ve oyun yapımıza uygun bir oyuncu arayışımız vardı. Elneny'i kadromuza katarak bu bölgeye önemli bir takviye yaptığımızı düşünüyorum. Kendisinin bize çok önemli katkılar yapacağına eminiz."
75 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
1992 doğumlu ve 1.80 boyundaki Mısırlı yıldız Mohamed Elneny, 2013'te Basel'de kiralık olarak top koşturdu. Daha sonra 640 bin euro bonservis bedeliyle Basel'e transfer olan Elneny, 2016'da Premier Lig devi Arsenal'e 12,5 milyon avro karşılığında transfer oldu. Geçtiğimiz sezon Arsenal'le 8 karşılaşmaya çıkan Elneny, toplamda 379 lig maçında forma şansı buldu. 27 yaşındaki futbolcu, 75 kez giydiği Mısır Milli Takım formasıyla da 6 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
Elneny nokta atışı
Giriş Tarihi: 31.08.2019
Mısırlı yıldız transferi için yönetici Ürkmezgil “Sabırla yapıldı” derken, Ali Naibi “Çok önemli bir takviye yaptık şeklinde konuştu.
Beşiktaş'ın yeni transferi Mohamed Elneny için siyah-beyazlılar iddialı açıklamalarda bulundu. Arsenal'den transfer edilen Mısırlı yıldız için konuşan yönetici Ahmet Ürkmezgil, "Arkadaşlarımız ve başkanımız, transferleri elektek geçirerek yapıyorlar. Elneny'i de sabırla yaptılar. Hep nokta atışları oldu. İsim, şöhret peşinde olmadan hem maddi olarak uygun hem de ihtiyaç olan bölgelere transferler yaptık. Hayırlı olur inşallah" dedi.
ARSENAL'DE 100 MAÇ DENEYİMLİ İSİM OLMALI
Sportif direktör Ali Naibi de şu yorumu yaptı: "Sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katacağız. Son 3.5 senedir Premier Lig'de Arsenal formasıyla 100'e yakın maç oynayan, kendi milli takımı ile 75 maça çıkmış bir isim. Gary Medel'in takımdan ayrılmasından sonra o bölge için tecrübeli ve oyun yapımıza uygun bir oyuncu arayışımız vardı. Elneny'i kadromuza katarak bu bölgeye önemli bir takviye yaptığımızı düşünüyorum. Kendisinin bize çok önemli katkılar yapacağına eminiz."
75 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
1992 doğumlu ve 1.80 boyundaki Mısırlı yıldız Mohamed Elneny, 2013'te Basel'de kiralık olarak top koşturdu. Daha sonra 640 bin euro bonservis bedeliyle Basel'e transfer olan Elneny, 2016'da Premier Lig devi Arsenal'e 12,5 milyon avro karşılığında transfer oldu. Geçtiğimiz sezon Arsenal'le 8 karşılaşmaya çıkan Elneny, toplamda 379 lig maçında forma şansı buldu. 27 yaşındaki futbolcu, 75 kez giydiği Mısır Milli Takım formasıyla da 6 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
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