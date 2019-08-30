30 Ağustos 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
Dorukhan Toköz pazarlığı
Giriş Tarihi: 30.08.2019
Beşiktaş yönetimi, transferin bitimine 4 gün kala Dorukhan Toköz’ün satışı için de Monaco ile görüşmeleri hızlandırdı.
Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kalırken Beşiktaş'ta gelecekler ve gidecekler için kulüplerle yapılan görüşmeler hızlandı. Türkiye'de transferin bitimine 4 gün kalırken Beşiktaş kadroya katacağı oyuncuların yanı sıra, bir çok Avrupa kulübünün listesinde olan Dorukhan Toköz'ün satışı için de Monaco ile görüşmeleri hızlandırdı. Ligue 1 ekibinin orta saha arayışları kapsamında Dorukhan Toköz ile temasa geçmesi sonucunda teklifi değerlendirmeye alan Beşiktaş, oyuncusu için kapıyı 15 milyon euro'da açmıştı. Transfer sezonunun bitimine kısa bir süre kalırken satıştan kazanç elde etmek isteyen Siyah-beyazlılar, oyuncu için Monaco ile pazarlıkları hızlandırdığı öğrenildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"