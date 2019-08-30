30 Ağustos 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Dorukhan Toköz pazarlığı

Dorukhan Toköz pazarlığı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 30.08.2019

yönetimi, transferin bitimine 4 gün kala ’ün satışı için de Monaco ile görüşmeleri hızlandırdı.

döneminin bitmesine kısa bir süre kalırken 'ta gelecekler ve gidecekler için kulüplerle yapılan görüşmeler hızlandı. 'de transferin bitimine 4 gün kalırken Beşiktaş kadroya katacağı oyuncuların yanı sıra, bir çok Avrupa kulübünün listesinde olan 'ün satışı için de Monaco ile görüşmeleri hızlandırdı. Ligue 1 ekibinin orta saha arayışları kapsamında Dorukhan Toköz ile temasa geçmesi sonucunda teklifi değerlendirmeye alan Beşiktaş, oyuncusu için kapıyı 15 milyon euro'da açmıştı. Transfer sezonunun bitimine kısa bir süre kalırken satıştan kazanç elde etmek isteyen Siyah-beyazlılar, oyuncu için Monaco ile pazarlıkları hızlandırdığı öğrenildi.
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