30 Ağustos 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Fernandes defteri kapandı

Beşiktaş'ta Fernandes defteri kapandı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 30.08.2019

Prensip anlaşmasına varılan ’in menajeri “’den cazip teklifler var” deyince Başkan Orman çıldırdı.

'ta ikinci dönemi başlamadan bitti.. Siyah-beyazlı ekip, gündemine gelen Portekizli eski oyuncusunun transferinde nihai kararı verdi. Başkan Orman, daha önce "Kapıdan içeri giremez" dediği Fernandes konusunda diğer yöneticiler ve tarafından zor da olsa ikna edilmişti. Sözleşmenin detayları konusunda bile anlaşma sağlanırken, Portekizli oyuncunun menajerinin son dakikada "'den cazip teklifler var" diyerek senelik ücretinde artış talep etmesi Başkan 'ı kelimenin tam anlamıyla çileden çıkardı. Orman'ın kendisine ikna eden yakın çevresine, "Bir daha Manuel Fernandes'in ismini bile duymak istemiyorum" diyerek bu defteri kapattığı öğrenildi.
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