30 Ağustos 2019, Cuma
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Beşiktaş'ta Fernandes defteri kapandı
Giriş Tarihi: 30.08.2019
Prensip anlaşmasına varılan Manuel Fernandes’in menajeri “Çin’den cazip teklifler var” deyince Başkan Orman çıldırdı.
Beşiktaş'ta ikinci Manuel Fernandes dönemi başlamadan bitti.. Siyah-beyazlı ekip, gündemine gelen Portekizli eski oyuncusunun transferinde nihai kararı verdi. Başkan Orman, daha önce "Kapıdan içeri giremez" dediği Fernandes konusunda diğer yöneticiler ve Abdullah Avcı tarafından zor da olsa ikna edilmişti. Sözleşmenin detayları konusunda bile anlaşma sağlanırken, Portekizli oyuncunun menajerinin son dakikada "Çin'den cazip teklifler var" diyerek senelik ücretinde artış talep etmesi Başkan Fikret Orman'ı kelimenin tam anlamıyla çileden çıkardı. Orman'ın kendisine ikna eden yakın çevresine, "Bir daha Manuel Fernandes'in ismini bile duymak istemiyorum" diyerek bu defteri kapattığı öğrenildi.
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