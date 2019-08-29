N'Koudou'dan Lemina'ya çağrı
Beşiktaş'ın yeni transferi N'Koudou sosyal medyada "Come to Beşiktaş" akımına katıldı. Siyah beyazlı futbolcu, Mario Lemina'ya çağrıda bulundu.
N'Koudou instagram hesabından Lemina'nın yaptığı paylaşımın altında "Come to Beşiktaş" mesajını yazarken, Lemina'nın gülücük ve kalp emojisiyle yanıt vermesi siyah beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Southampton'ta forma giyen 25 yaşındaki yıldız orta sahada görev yapıyor.
LENS'E 2. TEKLİF
Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Lens'e, ikinci ciddi teklif Arabistan'tan geldi. Hollandalı oyuncuyu transfer ettiği rakam olan 4 milyon euro karşılığında satmak isteyen siyah-beyazlılara, Suudi Arabistan'dan 2 milyon euro'luk teklif geldiği, yönetimin ise bunu yetersiz bulduğu öğrenildi. Yönetim, 31 yaşındaki oyuncu için transferin son günene kadar bekleyecek.
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